鄭朝方對戰徐欣瑩 民進黨選對會建議徵召參選新竹縣長

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新竹縣長選舉民進黨參選人底定！民進黨選對會今天建議徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長對決國民黨參選人徐欣瑩；民進黨下午將召開中執會正式通過提名，並召開提名記者會，由兼任黨主席的總統賴清德親自為鄭朝方繫上競選背帶。這也是鄭朝方自2018年首度角逐後，第二度挑戰新竹縣長寶座。

民進黨選對會10日建議徵召竹北市長鄭朝方（左圖）參選新竹縣長，對決國民黨的新竹縣長參選人徐欣瑩（右圖）；民進黨下午將召開中執會正式通過提名。（中央社）

民進黨布局年底縣市長選舉今天上午召開選對會。選對會成員、立委陳培瑜會後受訪表示，大家在會議上鼓掌一致通過鄭朝方代表參選新竹縣長，今天下午就會完成提名。

廣告 廣告

陳培瑜受訪並說明，今天沒有討論其他縣市的布局，會議很順利就結束，關於其他縣市的問題，選對會後續再討論。

至於竹北市的交棒規畫，陳培瑜說明，竹北市長的提名權在新竹縣黨部手上，縣黨部現在也要開始討論，當然相關的擬參選人或者是有意願的人，大家都還需要再諮詢各方意見，也許再給新竹縣黨部一些時間，後續會盡早向大家報告。

另外，對於民進黨是否徵召澎湖縣長陳光復妻子吳淑瑾「代夫出征」，陳培瑜說，澎湖縣的狀況，還在討論當中，大家再稍微等一下。

原已獲提名尋求連任的澎湖縣長陳光復，在今年2月17日（農曆大年初一）在文化局春節公演活動中，不慎跌倒，造成頭部重創昏迷，至今住院3個多月。

Yahoo 2026投資行為大調查，填問卷就拿20點奇摩值！👉馬上填寫