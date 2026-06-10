鄭朝方戰竹縣緊握念珠感念已故修女 感性曝從政初衷

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民進黨10日下午召開新竹縣長提名記者會，正式宣布由竹北市長鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長。(記者羅沛德攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨今(10日)召開提名記者會，宣布徵召現任竹北市長鄭朝方角逐2026年新竹縣長，這也是鄭繼2018年後，再度投入新竹縣長選戰。鄭朝方席間手中緊握一串念珠，他說明，這是已過世的義大利修女趙姆姆贈送的念珠，他承諾將接續其照顧原鄉與新竹縣的未盡之路，「她是我從政的初衷，今天特別帶著這個祈禱的念珠，彷彿她就跟我在一起。」

民進黨今天下午在中執會正式通過鄭朝方參選新竹縣長，會後由兼任民進黨主席的總統賴清德召開新竹縣長提名記者會，除正式介紹鄭朝方出場，並為其繫上競選背帶，高呼「當選」口號營造勝選氣勢。

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媒體詢及，此役將是二度與國民黨籍參選人徐欣瑩在新竹縣長選戰交手，本次的突破口與勝選策略為何？鄭朝方回應，「把事情做對」就是他的底氣，他會持續讓新竹縣民看到自己所帶來的創新及美學。

鄭朝方不諱言，自己8年前參選時，大家一開始對他多持觀望態度，但現在已從問號變成驚嘆號，近期許多鄰近鄉鎮市乃至其他縣市政府，都在複製竹北市的政策、文化活動與建設，顯見帶來許多改變。

值得注意的是，鄭朝方在記者會入座後，被媒體捕捉到從口袋拿出並緊握一串念珠。鄭朝方感性透露，這串念珠是已故的修女趙姆姆，在去年4月25日時親手交給他的「手尾念珠」。趙29歲時隻身來台，深入當時沒水沒電的尖石鄉後山，照顧偏鄉兒童、創辦幼兒園，「用一碗溫熱的湯，溫熱了一片山頭」。

鄭朝方表示，自己20多年前就認識趙姆姆，去年接下這串念珠時，他當時還不懂，但現在明白這是趙姆姆希望他接續為偏鄉與原鄉服務，這一切也是她傳遞的愛。鄭強調，趙修女是他從政的初衷，今天特地帶著這串念珠，彷彿修女就與他同在。

至於轉戰新竹縣長後，竹北市長布局是否與時代力量黨主席王婉諭合作？鄭朝方未正面回應，僅表示在縣長提名布局完成後，接下來會持續與各鄉鎮市長進行更多溝通與爭取，而目前縣議員的提名已大致部署完成。

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