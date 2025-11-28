鄭朝方打造全新城市綠洲「市東公園」 喜迎理查克萊德門音樂會

竹北市長鄭朝方打造全新城市綠洲「市東公園」，此處將作為理查克萊德門音樂會的轉播副場地，民眾可席地而坐聽音樂。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣縣治特區擁有公十一、公十二、福興以及縣福園，四個方位的公園，都已近四十年歷史，急需整建。其中福興公園鄰近科大生活圈，廿七日啟動第二期改善工程，針對入口廣場、園內步道與整體景觀視覺等面向進行全面升級，預計一百五十個工作天完成。

竹北市公所表示，福興公園去年八月「典雅遊戲場域」啟用後，便迅速成為居民使用率最高的公共空間。為提升公園整體品質、延續既有風格，竹北市公所編列一千五百九十八萬元進行第二期工程。

市長鄭朝方表示，竹北市是孩子的城堡，而福興公園又是竹北城市的門面，因此先進行遊具改善，這是送給孩子們的禮物，也象徵對下一代的承諾。改善工程包含入口廣場、步道系統優化、提升夜間照明等。而現有公廁因積水、陰暗等問題，恐成治安死角將重建；同時將新增兩座涼亭，設計與遊具造型一致，融入整體景觀。園區步道則採弧形線條搭配自然植栽層次，營造更舒適的散步動線；夜間照明全面更新大幅提升安全性與美感。

鄭朝方說，以縣政府為中心，位處東南西北的四座公園將啟動階段式改善，包括縣政六路西邊的公十一（市西公園）、縣政六路東邊的公十二（市東公園）、北邊的縣福園（縣福公園）及此次動土、位於縣政府南邊的福興公園，再加上貫穿東西的城市走廊，將會串連成為雙十字的綠帶，陸續將以嶄新面貌呈現。