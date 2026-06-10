鄭朝方披綠袍參選新竹縣長 賴清德親授帶讚：他有決心走天堂路
民進黨今天（10日）下午舉行記者會，正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。總統暨民進黨主席賴清德向新竹縣民大力推薦，鄭讓竹北市成為科學跟人文共存，也是產業與生活共榮的韌性宜居城市。鄭朝方有決心走一條天堂路，他的目標是整個新竹縣可以蓬勃發展，「第一名的竹北市長不會讓你們失望」。
賴清德致詞時表示，民進黨中執會今提名鄭朝方參選新竹縣長，鄭朝方是新竹縣土生土長的客家子弟，他多才多藝，曾任人間衛視節目主持人、寰宇廣播電台主持人，還是金鐘獎得主、金曲獎提名的客家歌手，也曾獲得加拿大調香品牌首獎；除了藝術文化天賦，鄭朝方也是行政長才，竹北市治理4年成績成績斐然。
賴清德指出，鄭朝方用法學的嚴謹、科技的現代，以及藝術文化的美感，成就出他的獨創美學治理哲學，讓竹北市成為科學跟人文共存，也是產業與生活共榮的韌性宜居城市，現在竹北市已經被全台所看見，這是鄭朝方4年來努力的成果。
「鄭朝方擔任新竹縣長有什麼意義？」賴清德說，第一層意義，新竹縣是台灣科技重鎮，也是客家文化的家園，鄭朝方本身就是客家子弟，也熟知現代科技的重要性，讓他擔任縣長就是現代科技跟傳統文化的重要橋樑。
賴清德接著說，第二層意義是新竹縣是台灣科技重鎮，年輕人移居很多，年輕人、小孩子最需要的就是行政效力好，各項生活設施能夠好，鄭朝方在竹北市的市政建設，充分證明他有這方面的能力，讓年輕人得到他們所需要的。
賴清德表示，第三層意義是，鄭朝方有決心走一條天堂路，新竹縣固然是台灣科技的重鎮，但仍存在城鄉差距的問題，鄭雖然是竹北市長，但他在竹東出生長大，非常知道新竹縣各鄉鎮之間的落差，要弭平落差不容易，還要有好的行政經驗跟決心，鄭競選新竹縣長的重要目標就是要拉平城鄉差距，讓每位父老鄉親都能得到縣政府最好的服務。
賴清德說，鄭朝方會以他過去的歷練跟經驗，好好走完這條天堂路，他的目標是整個新竹縣可以蓬勃發展，最後他也拜託新竹縣父老鄉親，一定要支持鄭朝方，「第一名的竹北市長不會讓你們失望」。
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