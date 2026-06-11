鄭朝方接受徵召選竹縣！親曝「竹北市長」接班人選：要有「1特質」

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記者羅欣怡／新竹報導

民進黨昨（10日）正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，將與國民黨徐欣瑩二度交手，竹北市長人選則交由地方黨部決定。鄭朝方說自己已經卸任黨部主委，一切尊重黨內機制，但也透露自己心目中理想的竹北市長人選。

鄭朝方說，自己擔任市長以來每天都兢兢業業的，心都懸在建設、政策、活動，文化活動的累積等等，即便已獲提名「我還是如常的把我自己的職務做好，把事情做對，把事情做好，就是我的底氣」，強調自己也會持續秉持著改變竹北這個信念，來改變新竹縣。

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鄭朝方暢談自己心目中的竹北市長人選。（圖／翻攝畫面）

鄭朝方指出，從昨晚到今天都收到來自各方的祝福，他也感受到一股強烈的改變力量，這股想要改變的氣氛，又比4年前，選竹北市長的時候更大。「覺得關鍵還是在中間選民跟年輕的朋友，他們願不願意出來，支持這件事情。」

至於民進黨地方黨部會推派誰參選竹北市長，鄭朝方表示，自己已卸任地方黨部的主委，尊重黨內機制，也會持續的來向黨部關注。

而他心目中的竹北市長人選，鄭朝方透露，最重要的是必須充分理解市長職權與地方治理的實際運作，他認為現在很多在選竹北市長的候選人所提出的政見，似乎跟現在這職務所認知有很大的落差，「市長必須清楚了解制度架構與權限範圍，才能提出務實可行的政策。」

鄭朝方說明，在擔任竹北市長期間，自己用小小的權限去做出改變的事情，「我想這公道自在人心，大家也知道，我們都是盡力了」，公所團隊都是非常、非常認真做，就希望不要留下什麼遺憾。

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