鄭朝方接班人未定 綠選對會：澎湖吳淑瑾「代夫出征」尚未拍板

陳光復與妻子吳淑瑾。 圖：翻攝自陳光復臉書

[Newtalk新聞]

民進黨選對會今（10）日決定，將建議民進黨中執會徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。此外，由於澎湖縣長陳光復仍在療養中，外界關注陳的妻子吳淑瑾是否會「代夫出征」。不過，據與會人士指出，地方上仍有不同聲音，就連選對會召集人徐國勇、邱義仁也都還沒拍板定案，仍持續討論中。

民進黨選對會今上午10時30分開會，立委陳培瑜在會後轉述表示，今天下午就會完成新竹縣長提名鄭朝方，大家在會議上鼓掌一致通過，所以非常期待今天下午的記者會，也希望參選人可以提出對於新竹的夢想及願景。

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至於是否有討論到其他縣市，包括澎湖的人選，陳培瑜否認，並說今天會議順利結束，她知道大家還有關心其他縣市的問題，就容待後續選對會再討論。

另關於竹北市長的佈局，陳培瑜則說，竹北市長的提名權還是在新竹縣黨部手上，縣黨部現在也已經要開始進行討論，相關擬參選人或者是有意願的人，大家都還需要諮詢各方的意見，所以也許再給新竹縣黨部一些時間，後續會儘早跟大家報告。

媒體也問，由於下個月就要召開全代會，是否有討論到金門、馬祖、澎湖的佈局時程？陳培瑜回應，今天都還沒有討論到，不過在歷次的選對會確實有針對金門、馬祖、花蓮，大家都有一些討論，也有一些地方上回饋的聲音。她說，還是希望跟縣黨部有更密切的溝通，後續當然也都還會持續討論，因為選對會的正式提名工作還沒有結束。

關於澎湖縣的狀況，與會人士表示，澎湖除了吳淑瑾以外，地方上仍有不同的聲音，目前都是狀況回報，並沒有進度推進，而今天會議上確實沒有討論到。該人士也說，不同派系會把地方聲音帶回來，而澎湖目前連徐國勇、邱義仁也都還沒有拍板定案，就是持續討論中。

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