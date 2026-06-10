鄭朝方提名記者會「手上一串念珠」背後有洋蔥：「趙姆姆」修女贈與、她是我從政初衷

民進黨今（10）日正式提名竹北市長鄭朝方參戰新竹縣長，而他入座時、從口袋拿出一串念珠備受媒體關注。鄭朝方在提問時回應，這是義大利籍修女趙秀容給他的手尾念珠，趙修女在尖石部落用一碗湯溫熱一片山頭：「她是我從政的初衷，所以我帶著念珠，彷彿她就跟我在一起。」

媒體在提名記者會問及，鄭朝方入座後就從口袋拿出一串念珠，有何意義嗎？

鄭朝方拿出念珠說明，這是趙姆姆（Sister Rosalie，趙秀容修女）29歲隻身來到台灣，她是一位修女，走進了沒有水、沒有電的偏鄉。自己二十多年前認識她，修女告訴他說要如何照顧偏鄉的孩子。她創辦一個幼兒園，那是一個沒有水、沒有電，這個是尖石後山的黑暗部落，她用一碗湯溫熱了一片山頭。

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鄭朝方表示，去年4月25號，「她把這個手尾的念珠交給了我，我那時候不懂，但現在懂了。她希望我接續地為偏鄉服務，這應該是她傳遞給我的愛。她是我從政的初衷。所以今天特別帶著這個祈禱念珠，彷彿她就跟我在一起。」

義大利籍修女趙秀容在新竹縣尖石鄉深耕半世紀，被當地原住民親切稱為「趙姆姆（泰雅族語媽媽之意）」，她於今年5月30日安詳辭世，想享耆壽93歲。

（圖片來源：放言記者拍攝）

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