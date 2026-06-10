鄭朝方獲提名戰新竹縣長 賴清德：有決心走完「天堂路」
民進黨今（10日）召開中執會，正式通過竹北市長鄭朝方參選2026新竹縣長，兼任黨主席的總統賴清德在下午的提名記者會上表示，鄭朝方參選具有三大意義，包括讓新竹縣成為科技產業與客家文化的橋樑、提升年輕家庭所需的行政效率，以及縮小新竹縣城鄉差距。賴清德指出，「這條路很辛苦，他特別說這條路是『天堂路』，但是他有決心，以他過去的歷練跟竹北市的經驗，他會好好走完這條天堂路。」
賴清德讚鄭朝方多才多藝 還獲金曲提名
賴清德在記者會上致詞表示，鄭朝方畢業於台北大學法律系，曾任民進黨客家部主任、發言人，也曾擔任行政院政務委員及政務顧問、總統府參議等職務。他指出，鄭朝方多才多藝，不僅擔任過電視節目及廣播電台主持人，也是曾獲金曲獎提名的客家歌手，更是獲得加拿大品牌首獎的調香師。賴清德表示，鄭朝方在竹北市長任內4年間，發展出獨特的「美學治理哲學」，讓竹北市展現科學與人文並存的城市特色。
賴清德在中執會上表示，此次選對會建請提名竹北市長鄭朝方代表本黨參選新竹縣長。新竹縣是全球科技產業的重要基地，也是客家文化的重要家園。如何兼顧創新發展與文化傳承，始終是新竹縣治理最重要的課題。鄭朝方市長身為新竹縣的客家子弟，深知文化傳承的重要；身為地方首長，他也了解城市治理與產業發展的關鍵。
賴清德說，從鄭朝方在竹北市所推動的各項施政，像是市政數位化、社福照顧升級、傳統市場活化，或是公園改造、竹北光節舉辦等城市景觀美學的提升，都展現出他創新美學治理的能力。不僅讓竹北市成為「科技與人文共存、產業與生活共榮」的韌性宜居城市，更讓竹北的轉變被全台所看見。要拜託所有新竹縣的鄉親，能大力支持鄭朝方。讓他用竹北成功的治理經驗，打造「城鄉共榮、文化科技並進、世代安心生活」的新竹縣。
另外，賴清德在中執會上也提及，中央政府總預算案仍卡關，憂心在野黨持續延宕審查，恐影響防汛整備、地方建設及各項民生政策推動，呼籲立法院儘速完成今年度總預算案審議。（責任編輯：卓琦）
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