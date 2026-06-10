鄭朝方獲綠徵召參選新竹縣長 徐欣瑩回應了
竹北市長鄭朝方今（10日）正式獲得徵召，代表民進黨參選新竹縣長。對此，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩表示，藍白合已凝聚共識，她會團結所有竹縣鄉親，迎向幸福、快樂、欣欣向榮的新時代。
徐欣瑩表示，恭喜鄭朝方經過半年再三的謹慎思考，終於獲得奉旨提名。她表示，國民黨新竹縣長參選人是經過公開的民主初選，獲得縣民支持而提名，因此她特別感到責任重大。
徐欣瑩說，相信所有新竹縣民朋友最關心的，是新竹縣如何在國際快速變化的局勢中、AI的浪潮之中，能夠得到再一次的升級與發展。因此她在縣長楊文科過去8年穩健的執政之下，提出「雙AI」的願景。
徐欣瑩指出，首先是科技AI，能夠改善交通、醫療，增加更多政府的便民服務。第二是有愛AI，將新竹縣13個鄉鎮市打造成為溫暖有愛、長壽又健康的長健之鄉。
徐欣瑩強調，藍白合已經凝聚共識，她更要團結所有新竹縣的鄉親好朋友，帶領新竹縣，迎向幸福、快樂、欣欣向榮的新時代。
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