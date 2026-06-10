鄭朝方盼讓竹縣超越竹縣 賴清德：他決心走「天堂路」
[Newtalk新聞]
民進黨今（10）日下午徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。對此，總統暨民進黨主席賴清德表示，鄭決定走一條天堂路，目標要拉平新竹縣的城鄉差距，讓新竹蓬勃發展，拜託鄉親支持。鄭則說，希望新竹縣民授權給他，讓新竹縣超越新竹縣。
民進黨今下午舉行新竹縣長提名記者會，賴清德表示，提名鄭朝方參選有幾層重要意義，第一，鄭是新竹縣土生土長、傑出的客家子弟，並曾擔任過民進黨客家部主任以及發言人，也曾任行政院政務顧問、總統府參議，現任是竹北市市長，政績斐然。
第二，賴清德提及，鄭朝方是一個多才多藝的傑出人才，包括主持的節目榮獲金鐘獎，其擔任歌手也曾獲金曲獎提名，另也得到加拿大品牌調香師的首獎，真的多才多藝。他並說，鄭也是行政的長才，在其四年治理下，成就出自己獨創的美學治理哲學，讓竹北成為科學跟人文共存、產業跟生活共榮的一座韌性宜居的城市。
賴清德並指，新竹縣是台灣科技的重鎮，也是客家文化的家園，而鄭朝方本身就是客家子弟，也熟知現代科技的重要性。他說，讓鄭擔任縣長的意義就是，「現代科技跟傳統文化之間的重要橋梁」，必須要有文化的溫暖，科技才能夠更得到人民的舒適感。
賴清德也說，新竹縣是台灣科技的重鎮，很多移居的年輕人，也有很多家庭有小孩，而這些家庭最需要的就是行政效率好、生活設施服務好，而鄭朝方在竹北的市政建設，就證明其有這樣的能力，讓這些人得到市政上的服務。
「鄭朝方決心走一條天堂路。」賴清德表示，新竹縣固然是台灣科技的重鎮，但是仍然存在城鄉差距的問題。他說，鄭對他說，競選新竹縣長其中一個重要的目標，就是要拉平新竹縣之間的城鄉差距，讓每一個生活在新竹縣的父老鄉親都可以得到縣政府最好的服務，讓每一個鄉鎮都可以蓬勃發展。他也說，鄭說自己會好好走完這一條天堂路，目標就是新竹縣能夠蓬勃發展。
賴清德拜託新竹縣的父老鄉親，一定要全力支持鄭朝方，第一名的竹北市市長鄭朝方。他強調，「鄭朝方不會讓你們失望，鄭朝方的想法跟你們一樣，他會跟大家站在一起，會跟大家一起讓新竹縣愈來愈好，讓大家的生活也愈來愈好。 」
鄭朝方表示，他要先感謝最親愛的竹北市民，給他三年多來的鼓勵，還有這個舞台，讓這幾年竹北被台灣看見。他說，竹北這幾年有許多年輕人、科技新貴，全台灣最優秀的人才，給予他的磨練，不亞於台北市的磨練，因為竹北市民非常的挑剔。
鄭朝方指出，如果得到縣民授權，他可以為新竹縣帶來更多的改變，也可以讓竹北超越竹北，而其他12鄉鎮都可以帶來巨大的改變。後續，他一一介紹新竹縣各鄉鎮，包括要解決新豐跟湖口的交通問題，並要把關西和新埔打造成台灣的京都等。
鄭朝方表示，竹北在過去三年多來的城市治理，已經讓竹北超越竹北。未來，他希望新竹縣民授權給他，讓新竹縣超越新竹縣。他並提及，前總統蔡英文與賴總統都跟他說過一樣的話，蔡前總統覺得他一點政治味都沒有，這是個問號；賴總統也說，鄭朝方一點政治味都沒有，這是驚嘆號。他拜託大家，讓他改變新竹縣，「竹北經驗，改變竹縣」。
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