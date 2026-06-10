鄭朝方答應出戰竹縣？他喊：選舉不是選爽的

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▲竹北市長鄭朝方經總統賴清德勸進角逐新竹縣長，傳出點頭答應出戰。（圖／資料照片）

[NOWNEWS今日新聞] 民進黨新竹縣長人選提名傳出確定將於今（10）日徵召竹北市長鄭朝方出戰，下午將由總統兼民進黨主席賴清德親自為他披上競選彩帶。鄭朝方在消息曝光後回應，強調目前仍會持續做好市政工作，外界關心的事情，隔天將正式對外說明。不過，媒體人王瑞德對此直呼：「看不懂這個布局！選舉是為了勝選，不是選爽的。」

綠營「等一個人」 鄭朝方終於答應？

新竹縣長期被視為民進黨艱困選區，但綠營原先評估，若國民黨在提名過程中出現分裂，加上鄭朝方擔任竹北市長期間累積一定聲量與施政評價，仍有機會挑戰「藍天換綠地」。因此，民進黨在新竹縣長人選上始終採取等待策略，被形容為「等一個人」。上個月民進黨新竹縣黨部辦理鄉鎮市長等提名登記時，鄭朝方未前往登記竹北市長連任，也讓外界猜測他下一步可能轉戰縣長。

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不過，隨著國民黨初選逐漸落幕並朝整合方向前進，曾傳出鄭朝方參選縣長意願下降，更傾向爭取竹北市長連任，引發民進黨高層關注。而在黨內多次勸進後，鄭朝方傳於上個月終於點頭答應出戰，原本預計上周舉行提名記者會，但因空軍教練機失事意外，考量社會氛圍不宜，才將正式宣布時程順延至本周。

王瑞德：選舉不是選爽的

對於民進黨這項布局，資深媒體人王瑞德昨發文直言「看不懂」。他批評，選舉是為了勝選，不是「選爽的」，明知竹北是新竹縣的心臟，放棄連任必成功的竹北，卻要鄭朝方去選必敗的新竹縣長，就像找莊競程去選新竹市長一樣，莫名其妙啊！

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