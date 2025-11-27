鄭朝方胞兄站台陳見賢參選縣長記者會 鄭朝鐘：我無黨啊

縣議員鄭朝鐘（後排左一）27日出席站台新竹縣副縣長陳見賢參選記者會。（邱立雅攝）

國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢27日宣布參選新竹縣長，同時號召上百支持者站台助陣，13鄉鎮除了竹東、竹北，其他鄉鎮長全數出席，黨籍縣議員也有多人參加，其中赫見無黨籍議員鄭朝鐘身影，也因為弟弟是民進黨竹北市長鄭朝方，讓外界多做聯想。

對於弟弟是民進黨縣黨部主委，也是未來可能的縣長參選人，鄭朝鐘竟現身記者會現場支持陳見賢參選讓人詫異。他表示，擔任議員3年來，許多議會事務都跟陳見賢請教，當初陳見賢與議長張鎮榮親自邀請他參加記者會，他也一口答應。

「我無黨籍啊！」鄭朝鐘表示，陳見賢也邀請了幾名無黨籍議員包括鄭美琴、何智達以及勞動黨羅美文等人，他認為目前國民黨看來就屬陳見賢對縣政最了解，能力也沒問題，現階段他支持陳見賢參選縣長。

至於未來若民進黨中央指定鄭朝方參選縣長？鄭朝鐘表示跟鄭朝方聊過，弟弟也還沒要參選，民進黨中央也還沒有指示，自己這次公開站台陳見賢純粹是自己的意思，跟家人無關。

至於哥哥出席支持陳見賢，鄭朝方表示跟哥哥都是成年人，都有自己的政治理念，「哥哥有他自己的想法，我管不住他，也管不住鄭家，同樣鄭家也管不住我。」

