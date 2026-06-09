「鄭朝方選新竹縣必敗！」媒體人酸看不懂民進黨布局：放棄竹縣的心臟莫名其妙
經歷多番波折，民進黨新竹縣長參選人終於定案。民進黨預計於10日上午徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。對此，媒體人王瑞德表示，看不懂這個布局，放棄能連任成功的竹北，卻要鄭朝方去選必敗的新竹縣長，莫名其妙。
新竹縣長期被視為民進黨的艱困選區，民進黨原先看好鄭朝方擔任竹北市長期間累積的好評價，加上若國民黨出現分裂局面，鄭朝方具備翻轉當地的潛力，因此採取「等一個人」的策略。然而，隨著國民黨初選落幕並力求整合，曾傳出鄭朝方參選意願下降，傾向爭取竹北市長連任，此舉一度引發民進黨高層高度關注。
據指出，經過民進黨多次勸說，鄭朝方已於上個月點頭答應出戰。提名記者會原訂於上周舉辦，因考量軍機失事意外的社會氛圍而決定順延。
王瑞德表示，看不懂這個布局，選舉是為了勝選，不是選爽的，明知竹北是新竹縣的心臟，放棄能連任成功的竹北，要鄭朝方去選必敗的新竹縣長，就像找莊競程去選新竹市長一樣，莫名其妙啊。
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