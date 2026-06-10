鄭朝方選新竹縣長、沈伯洋台北市對決蔣萬安！全台22縣市首長參選名單一次看【不斷更新】
全台22縣市首長，有哪些人確定參選2026九合一選舉，你知道嗎？本屆九合一選舉將於11月28日登場，各政黨無不摩拳擦掌，準備布局各縣市選舉最佳人選。究竟哪些人決定參選22縣市首長？Yahoo新聞編輯室不斷更新名單，一起往下看吧！
台北市長2026參選名單
國民黨蔣萬安：現任台北市長。依據地方制度法第55條第1項，直轄市長連選得連任一屆。外界普遍預估蔣萬安會爭取2026年台北市長連任，先前原語帶保留的蔣萬安，自今年元旦後積極布局，不僅到偏綠的大同區辦座談，還從中山區開始舉辦「市長與里長有約」，試圖拉近和里長們的距離；外界解讀，蔣萬安回防本命區的舉動，具有濃厚的固樁意味。點我看相關新聞
民進黨沈伯洋：現任不分區立委。民進黨中執會通過提名，確定徵召沈伯洋參選台北市長。兼任民進黨主席的總統賴清德表示，沈伯洋長年與國際社會交流，具備寬廣國際觀，對首都治理十分重要，籲台北市民支持沈伯洋帶領台北市走向國際。點我看相關新聞
新北市長2026參選名單
國民黨李四川：曾任台北市副市長、新北市副市長。國民黨與民眾黨在新北市長選舉共推人選，由國民黨提名的李四川和民眾黨提名的黃國昌競爭，民調顯示李四川勝出，拍板李四川代表藍白參選新北市長，迎戰民進黨蘇巧慧。點我看相關新聞
民進黨蘇巧慧：現任新北市第五選舉區立委、民進黨新北市黨部主任委員。民進黨中執會通過徵召蘇巧慧參選新北市長，蘇巧慧表示，會盡120分的努力，接受挑戰，因為她相信，更好的新北，將會成就更好的台灣；這是她的夢想，也是她爭取的機會。點我看相關新聞
基隆市長2026參選名單
國民黨謝國樑：現任基隆市長。謝國樑在2024年10月13日挺過罷免案，去年10月鬆口有意爭取市長連任，希望能再有四年時間，為市民做更多的事。被問及連任策略，謝國樑則表示，「最好的連任策略就是把市政做好，自然就有機會順利連任。」點我看相關新聞
民進黨童子瑋：基隆市議會議長，是首位民進黨籍基隆議長。民進黨中執會去年12月31日徵召童子瑋參選基隆市長。儘管外界認為，童子瑋參選是一場艱困選戰，不過童子瑋自認，雖無現任市長謝國樑的家族二信奧援，但選民對他有信心跟信任感，因此會勇敢挑戰、並不畏懼。基隆市議員張之豪也分析，童子瑋出身地方世家，深耕地方相當有實力。點我看相關新聞
桃園市長2026參選名單
國民黨張善政：現任桃園市長。去年7月26日大罷免中，桃園市是唯一全區都有罷免案的直轄市，六位立委皆成功守住席次，讓張善政連任之路更加明朗。日前，張善政在議會總質詢，被綠營議員詢問對連任是否有信心？張善政首度正面表態「一定要有信心啊！」TVBS民調指出，張善政上任三年以來，整體而言61%桃園市民表示滿意、18％不滿意，連任機會大。點我看相關新聞
民進黨黃世杰：前曾任法務部政務次長，曾任立委。民進黨中執會正式提名黃世杰代表參選，將挑戰現任市長張善政。民進黨主席賴清德表示，在桃園縣升格直轄市初期，黃世杰就被延攬加入市府團隊，幫助各局處重新整備法規，讓市府團隊推動施政更加順利；進入立法院後，也積極爭取地方建設與鄉親福利，相信黃世杰能夠讓桃園再次找回發展動能。點我看相關新聞
新竹市長2026參選名單
無黨籍高虹安：現任新竹市長。高虹安涉嫌於立委任內詐領助理費，一審遭判七年四個月，市長職位也因此停職；但二審出現逆轉，貪污部分改判無罪，高虹安復職回歸，並全力爭取連任。國民黨祕書長李乾龍也定調，2026新竹市長選舉將禮讓現任市長高虹安，促進藍白合。點我看相關新聞
民進黨莊競程：現任國立陽明交通大學助理教授、台灣智庫執行長，曾任立委。民進黨宣布提名莊競程參選新竹市長，黨主席賴清德表示，莊競程具有生醫工程專長，且長年在陽明交通大學任教，無論是對新竹學術能量與園區產業脈動，或是對新竹市發展需求，都有高度的掌握，相信莊競程能將新竹市打造成兼具「科技腦」和「生醫心」的智慧健康首善之都。點我看相關新聞
新竹縣長2026參選名單
國民黨徐欣瑩：國民黨召開中常會，宣布徐欣瑩在初選以些微差距勝出，正式提名徐欣瑩代表國民黨參選2026年新竹縣長。點我看相關新聞
民進黨鄭朝方：現任竹北市長。民進黨選對會建議徵召鄭朝方參選新竹縣長，這也是鄭朝方自2018年首度角逐後，第二度挑戰新竹縣長寶座。點我看相關新聞
苗栗縣長2026參選名單
國民黨鍾東錦：現任苗栗縣長。鍾東錦2022年因違紀參選，遭國民黨開除黨籍，直到去年9月恢復黨籍，國民黨主席鄭麗文也提名鍾東錦競選連任。隨後，鍾東錦於去年12月24日宣布，前民眾黨立委、現任民眾黨苗栗黨部主委賴香伶出任副縣長一職，此舉被認為是為九合一大選「藍白合」率先鋪路。點我看相關新聞
民進黨陳品安：現任苗栗縣議員。民進黨中執會已拍板，2026年苗栗縣長徵召陳品安參選。陳品安提到，苗栗是民進黨在西部地區未曾執政過的縣市，雖然苗栗一直是藍大於綠，但自己長期服務不分黨派、年齡，也會跟不一樣黨籍的夥伴合作，相信有突圍可能，「希望透過不一樣的組織方式，在苗栗找到所有認真生活的人，突破一般村里長、農漁會組織，拜訪百工百業、一步步突破。」點我看相關新聞
台中市長2026參選名單
國民黨江啟臣：現任台中市第八選舉區立委、立法院副院長。國民黨台中市長提名初選民調揭曉，江啟臣打敗資深立委楊瓊瓔勝出，成為藍營正式提名的台中市長參選人。點我看相關新聞
民進黨何欣純：現任台中市第七選舉區立委。民進黨中執會已通過提名何欣純參選台中市長，何欣純除了感謝總統賴清德、立委蔡其昌，也向台中這塊土地與所有市民頭家表示感謝，並說「如果能有服務更多市民朋友的機會，我當然會全力以赴。」點我看相關新聞
彰化縣長2026參選名單
國民黨魏平政：曾任國民黨考紀會主委。國民黨中常會拍板，徵召魏平政參選彰化縣長，魏平政誓言會努力踏遍彰化每一寸土地，握緊每位鄉親的雙手，用誠意化解疑慮，用政見爭取支持。點我看相關新聞
民進黨陳素月：現任彰化縣第四選區立法委員。民進黨確定徵召立委陳素月參選2026年的彰化縣長，陳素月表示將全力以赴，並稱民進黨內共識很重要，自己將邀約拜會黨內公職，對於未來面臨的挑戰不掉以輕心，會謹慎走好每一步，且將針對彰化縣發展願景拜會各領域專業人士，廣泛聽取意見。點我看相關新聞
無黨籍邱建富：前彰化市長。邱建富原是民進黨黨員，這次爭取彰化縣長提名失利，6月9日正式宣布退出近40年黨齡的民進黨，將以無黨籍身分參選彰化縣長，並稱「我不打沒有把握的仗，只要宣布參選就有十足把握和信心」。點我看相關新聞
南投縣長2026參選名單
國民黨許淑華：現任南投縣長。許淑華施政滿意度高，今年拚連任聲勢持續看旺。被問及綠營對手温世政時，許淑華坦言，民進黨的人選讓她驚豔，「樂見北漂青年回鄉服務」、「希望他不要被政治帶壞」，期待和温世政來一場君子之爭。點我看相關新聞
民進黨温世政：新北市牙醫師公會理事長。温世政曾拿下國考牙醫榜首，有超強學經歷。温世政透露，他是深藍家庭出身，而總統、民進黨主席賴清德多次徵詢他意見，決定回南投回饋鄉親「打有意義的人生下半場」，目前已開跑地方，並提出「顧老、顧少、顧腹肚」政策三箭。點我看相關新聞
雲林縣長2026參選名單
國民黨張嘉郡：現任全國不分區立委。張嘉郡出身雲林張榮味家族，張家政治實力近年已在雲林形塑難以撼動的政治版圖。國民黨中常會已在3月4日提名張嘉郡，接棒現任縣長姑姑張麗善，代表國民黨參選雲林縣首長。點我看相關新聞
民進黨劉建國：現任雲林縣第二選區立委。劉建國獲民進黨中執會提名，將代表民進黨參選2026年雲林縣長選舉。本屆參選碰上張榮味的女兒、張麗善的姪女張嘉郡，面對張家在雲林縣的龐大勢力，選情艱困，劉建國說，「不畏懼任何對手，會全力以赴。」點我看相關新聞
嘉義市長2026參選名單
民進黨王美惠：現任嘉義市立委。嘉義市自1982年升格以來，11任市長中，國民黨拿下四任，均由黃敏惠勝出。在黃敏惠連任兩屆市長後，嘉義市被民進黨列為重現綠地的重點，而兩屆立委選舉都拿下過半超高票數的王美惠，成為不二人選。民進黨中執會已決議，由王美惠代表參選嘉義市長。王美惠表示，「這是黨的肯定，是責任，更是一份對嘉義的使命。從政以來，始終秉持一顆為民服務的心，日後不論在哪個位子上，都一樣是為嘉義、為台灣努力。」點我看相關新聞
民眾黨張啓楷：國民黨與民眾黨將在嘉義市共推市長人選，由國民黨提名的醫師翁壽良和民眾黨提名的前立委張啓楷競爭，民調結果由張啓楷勝出。張啓楷表示，這是藍白示範區的勝利，他邀請翁壽良擔任競選總部主委，翁壽良也答應，藍白是在一起的，兩人聯手一定可以打贏勝仗。點我看相關新聞
嘉義縣長2026參選名單
民進黨蔡易餘：現任嘉義縣第一選舉區立委。蔡易餘自2016年蟬聯三屆立委至今，更曾擔任立法院民進黨團書記長。民進黨公布2026年嘉義縣長初選民調，蔡易餘擊敗對手嘉義縣議員黃榮利，以26個百分點的差距壓倒性獲勝。民進黨中執會也已拍板，由蔡易餘接棒現任縣長翁章梁，代表民進黨參選嘉義縣。點我看相關新聞
台南市長2026參選名單
國民黨謝龍介：現任全國不分區立委。謝龍介2022年便曾參選第四屆台南市長，雖然最終輸給爭取連任的黃偉哲，不過也緊咬票數。面對2026年台南市市長這場選戰，謝龍介直言，不論民進黨最後派出誰，都將迎來一場不好打的硬仗，更透露真實民意認為「台南宛如一鍋煮餿的湯」，局勢已難以挽回；但謝龍介也強調，藍營仍須步步為營，持續回應市民真正關切的問題，只是相較過去，選情較為樂觀一點。點我看相關新聞
民進黨陳亭妃：現任台南市第三選區立委。民進黨公布2026年台南市長初選民調結果，陳亭妃擊敗對手立委林俊憲，確定獲得中執會提名，代表民進黨參選台南市長。總統賴清德也說，對於陳亭妃未來團結地方、為台南開創新局，表達高度信心。點我看相關新聞
高雄市長2026參選名單
國民黨柯志恩：現任全國不分區立委。2022年，柯志恩首次參選高雄市長得票率突破40%，外界認為成績斐然、雖敗猶榮。2025年10月，柯志恩正式宣布，代表國民黨角逐高雄市長寶座，並選在上次選舉得票率最低的旗津掛出首面競選市長看板，象徵「從哪裡跌倒，從哪裡站起來」。點我看相關新聞
民進黨賴瑞隆：現任高雄市第八選區立委。賴瑞隆曾任高雄市新聞局長、海洋局長，之後連續三屆高票當選立委。賴瑞隆強調，將推動智慧治理、發揚地方特色，縮短城鄉差距，讓東高雄成繁榮的永續宜居城市。民進黨公布初選民意調查結果，民進黨籍立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺，和國民黨對手柯志恩對比式民調，由賴瑞隆勝出，中執會正式提名賴瑞隆參選高雄市長。總統賴清德也表態，相信擁有卓越執行力的賴瑞隆，一定能接棒高雄治理重任，持續打造更進步的港都。點我看相關新聞
屏東縣長2026參選名單
民進黨周春米：現任屏東縣長。民進黨在屏東縣執政逾20年，自蘇嘉全起，每次選舉幾乎勝券在握，但2022年綠營初選競爭激烈，儘管最終由周春米出線，仍陷入「泛綠分裂」氛圍，當時僅小贏藍營，讓綠色執政亮起紅燈。經過三年經營，周春米決定於2026年縣長選舉，力拚連任。點我看相關新聞
國民黨蘇清泉：現任全國不分區立委。國民黨中常會通過立委蘇清泉代表國民黨參選屏東縣長。對此，蘇清泉回應，「屏東縣到了該改變的時候了」，自己深知縣政有許多進步的空間，接受徵召將勤跑基層，做好為民服務，不負鄉親所託，為屏東全力打拚。點我看相關新聞
宜蘭縣長2026參選名單
國民黨吳宗憲：現任全國不分區立委。在野黨宜蘭縣長提名採取藍白合策略，民調結果顯示，吳宗憲勝民眾黨陳琬惠，拍板由吳宗憲代表藍白參選宜蘭縣長。點我看相關新聞
民進黨林國漳：律師。林國璋是土生土長宜蘭人，受民進黨徵召參選。林國璋表示，新的一年，宜蘭正站在關鍵的轉捩點，面對產業升級、交通建設、社會照顧及世代傳承等重要課題，更需要一個團結、穩健、願意為地方打拚的執政團隊。林國璋並承諾，若當選會讓公務人員知道什麼是依法行政，「有縣長在後面做他們（公務員）的靠山」，不再瞻前顧後。點我看相關新聞
花蓮縣長2026參選名單
國民黨游淑貞：現任花蓮縣吉安鄉長，基層服務長達20年。已獲國民黨提名參選的游淑貞表示，自己將加速蘇花安建設，打造完善交通路網，提升產業競爭力，同時推動青年創生與社福政策，為花蓮注入新動能。點我看相關新聞
無黨籍魏嘉賢：現任花蓮縣議員。魏嘉賢曾為國民黨籍花蓮市市長，2022年因花蓮縣長提名爭議，憤而違紀參選議員，並遭國民黨考紀會開除黨籍至今。這次魏嘉賢宣布參選2026年花蓮縣長，是否引爆泛藍分裂危機，又或綠營是否變相禮讓結盟，成為關注議題。點我看相關新聞
台東縣長2026參選名單
國民黨吳秀華：現任台東縣議會議長、國民黨台東縣黨部主委。國民黨已徵召吳秀華代表參選2026年台東縣長。吳秀華說，「正因為長期站在基層，很清楚台東人真正需要的是什麼，也知道台東下一步該往哪裡走」，承諾當選後，將以謙卑而堅定的態度，承接既有基礎，帶領台東邁向更具韌性與溫度的發展方向。點我看相關新聞
民進黨陳瑩：現任平地原住民選舉區立委。民進黨中執會通過提名陳瑩參選台東縣長。陳瑩坦言，過去台東選情對綠營而言，確實一直難以看好；但她相信，自己的參選一定可為民進黨、為希望台東更好的人帶來一道曙光。她也期盼，未來能帶來更多創新想法，帶領台東蛻變，邁向更幸福宜居的未來。點我看相關新聞
澎湖縣長2026參選名單
民進黨陳光復：現任澎湖縣長。2022年，陳光復經民進黨徵召參選澎湖縣長，入主縣府後著重社會福利政策；今年也獲得民進黨中執會提名，力拚連任澎湖縣長，未料大年初一陳光復跌倒受傷昏迷，目前積極治療中。根據民進黨澎縣黨部主委顏家康說法，陳光復一天比一天進步，因此民進黨仍按兵不動，繼續觀察、等待。點我看相關新聞
國民黨陳振中：現任澎湖縣湖西鄉長。國民黨澎湖縣黨部通過徵召陳振中，代表藍營參選2026年澎湖縣長。陳振中在政壇素有好好先生之稱，治理湖西鄉政也以小而美著稱，被外界認為是國民黨強棒。點我看相關新聞
無黨籍葉竹林：曾任兩屆澎湖縣馬公市市長。葉竹林長期在地方政壇耕耘，曾任里長、縣議員，2022年參選澎湖縣長失利，今年再投入選戰，葉竹林強調，基層服務經驗是他的核心動力。點我看相關新聞
無黨籍陳盡川：海洋保育志工。陳盡川在澎湖地方上，以「敢言」、「行動派」作風聞名，長期參與取締非法捕魚和維護海洋生態等公共議題。這次宣布參選，被外界解讀是期望藉選舉平台，進一步推廣生態保育理念。陳盡川在聲明中強調，如果當選，將致力於開創澎湖觀光的新局面。點我看相關新聞
無黨籍許智富：曾任澎湖縣副縣長，起初是國民黨，後來轉為民眾黨。3月2日，許智富宣布以無黨籍身分參選2026年澎湖縣長，誓言要做一個真正「全民的縣長」，不代表任何政黨，只代表全體澎湖縣民，讓澎湖的發展回歸專業、效率與在地關懷。點我看相關新聞
金門縣長2026參選名單
國民黨陳玉珍：現任金門縣立委。國民黨中常會通過提名，徵召陳玉珍參選金門縣長，陳玉珍表示，為持續兩岸和平穩定發展的路線，金門縣長這一席她必須努力搶下。然而，有意角逐金門縣長寶座的前縣長楊鎮浯也發聲，尊重黨中央決定，但強調「今年絕不會缺席」，藍營是否內戰分裂，引發外界注意。點我看相關新聞
連江縣長2026參選名單
國民黨王忠銘：現任連江縣長。國民黨連江縣黨部先前召開委員會議，會中一致通過「連江縣115年縣長選舉」提議案，建請中央黨部徵召現任縣長王忠銘參選連任。王忠銘本人也表示，盼選民支持連任，與立委攜手合作，為馬祖爭取最大空間。點我看相關新聞
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
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高雄一名擁有6.3萬粉絲的林姓教師在臉書發文自爆，6月4日傍晚家中有警察與衛生局人員到場，隨後陪同就醫，過程中被要求躺擔架並以束帶固定送上救護車，鳴笛前往醫院掀起熱議。對此，高市府衛生局今（6/10）表示，該案屬多次自殺通報之高風險個案，已依社安網啟動介入評估，強調經專業判斷與當事人及家屬同意，並無強制住院。
同台小尷尬！李四川致詞未點名白小雞 中藥公會理事長直言挺蘇巧慧
新北市中藥商業同業公會今（10）日在三重區先嗇宮舉行80週年慶，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧均出席活動。有趣的是，新北市選戰宣稱「藍白合」，民眾黨市議員第4選區（三重、蘆洲）參選人陳彥廷也到場，但李四川致詞時，只點名一起陪同上台的國民黨市議員參選人蔡政呈，未點到坐在台
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九合一大選逐漸升溫，但國民黨新北市議員江怡臻今天（9日）卻拋出震撼彈，表態將不參與年底的新北市議員選舉，引發討論。媒體人黃揚明認為，若江怡臻欲布局2028年立委選戰，這個決定是正確的，但他也提醒，要防範綠營借題發揮。
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2026年地方公職人員選舉腳步漸近，台東市長選戰布局也正式進入藍綠對決階段。國民黨台東縣黨部今天已公布提名現任市長陳銘風競選連任，面對藍營實力堅強、基層實力雄厚的高牆，民進黨台東縣黨部徵召縣黨部執行長翁聖惠參選，她未曾參選舉，但有辣媽戰鬥力，勇於披上綠袍，盼為民進黨奪回失去20年的東市政權。
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存款梭哈台股！她沒錢吃飯、繳電費：真要睡公園了 結局讓眾人看傻
近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒宛如搭上雲霄飛車。一名女子8日發文表示，因將手中僅有資金全數投入股市，導致連電費與餐費都付不出來，自嘲可能「真的要睡公園」。沒想到隨著昨（9）日盤勢翻紅，她又開心更新近況，表示已繳清電費，準備「從公園搬出來」，甚至打算吃麥當勞慶祝，貼文曝光後，引發網友熱議。
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快訊／助「農地建倉庫」！桃市議員張肇良關說「違建免拆」遭當庭逮捕
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雨，下不停！台北市大同區鄭州路一處馬路突塌陷，整座變電箱掉落，大同警分局表示，10日上午9時許接獲報案，指稱鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。
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沈伯洋選台北市長「包中」！機車公會送菜頭、粽子、包子齊喊：凍蒜
即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導備戰九合一選舉，民進黨台北市長參選人沈伯洋，今（8）日來到台北市機車公會會館參加座談會，希望未來可以改善北市交通；正式開會前，會長謝顯昌等人也送上菜頭、粽子、包子等，祝福沈伯洋在選舉中有好彩頭，並且「包中」台北市長。最後眾人也一同捧著3樣開運食品，齊聲祝福沈伯洋「凍蒜！凍蒜！凍蒜！」，相關畫面也隨之曝光。
示警藍綠2縣市民調「正在失血」 黃暐瀚對比過往1數據：不是好消息
2026地方首長選戰，各黨派縣市長參選人都已陸續底定，不少民調機構也紛紛釋出最新調查結果。新北市議會國民黨團8日公布委託TVBS所做的最新民調顯示，國民黨參選人李四川支持度39.2％，領先民進黨參選人蘇巧慧的33.0％。對此，媒體人黃暐瀚在臉書發文指出，若拿TVBS今年1月新北民調來比對，短短5個月不到，蘇巧慧從落後15個百分點，追到落後6.2個百分點，顯......