鄭朝方選新竹縣長、沈伯洋台北市對決蔣萬安！全台22縣市首長參選名單一次看【不斷更新】

娛樂中心／綜合報導近日，台北市長蔣萬安在議會質詢，針對年初他提出的「無菸城市」議題進行回答，其中當被綠議員何孟樺問及人力規劃與預算時，蔣萬安話還沒說完，便被一旁的研考會主委殷瑋主動搶答，還與何孟樺唇槍舌戰，蔣萬安則是不發一語，靜靜的看著雙方爭執，讓何孟樺傻眼批：「到底誰是市長？」。對此，占星師小森便在臉書分析「殷瑋命盤」，指出殷瑋因過度愛秀、強勢代答，表面上在幫蔣萬安擋子彈，實際上卻反過來架空蔣萬安，使其淪為沒有主體性的「傀儡市長」。

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