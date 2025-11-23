鄭朝方選2026新竹縣長？ 港媒分析藍營潛在人選戰力

新竹縣長楊文科兩任屆滿，2026藍綠白將派誰參戰引發議論。有評論認為，副總統蕭美琴21日突現身竹北市參觀市場恐是為竹北市長鄭朝方挑戰新竹縣長寶座暖身，並分析鄭的潛在對手，直言綠營若提前徵召布局，藍營也恐會加速決定對戰人選，全力守住新竹縣。

蕭美琴21日下午到竹北仁義市場參訪，當她被問及此次參訪是否代表支持鄭朝方參選明年新竹縣長時指出，此次來是參訪市場，認為政策在於改善每一個人身邊的周遭，政策不是離大家非常遙遠的地方，「有一個好的首長，生活環境會改善，我們的每一天都會改善」。

對此，港媒《中評社》昨（22）日指出， 蕭美琴此舉大力助攻鄭朝方拉抬聲勢，也讓鄭成為代表民進黨挑戰2026新竹縣長寶座的熱門人選；該評論強調，綠營在新竹縣長選舉已連續6屆敗陣，上一次民進黨在新竹縣執政已是24年前的林光華。

另外，該評論也分析鄭朝方的潛在對手，包括新竹縣副縣長陳見賢、國民黨立委徐欣瑩以及林思銘，徐欣瑩2018年曾以民國黨主席身分參選新竹縣長，與楊文科和鄭朝方形成三足鼎立的局面，最終楊以10.7萬多票當選；另外，林思銘則在2020年首次挑戰新竹縣第二選區立委選舉時和鄭朝方激戰，選舉結果最後由林以5.8萬多票險勝鄭的5.6萬多票；至於陳見賢則並未與鄭有選戰正面交鋒經驗。

該評論認為，若屆時陳見賢、徐欣瑩和林思銘無法協調由誰出線，藍營恐採取3人個別跟鄭朝方民調對比的方式決定對戰人選，不過隨著蕭美琴日前大動作為鄭朝方拉抬聲勢的動作，不排除綠營可能提前徵召布局，藍營恐也會加快腳步決定對戰人選，並全力守住新竹縣地盤。

