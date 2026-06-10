鄭朝方點頭了！民進黨選對會一致通過 賴清德將親授競選披帶
民進黨選對會於今（10）日上午召開會議，以鼓掌方式一致通過徵召現任竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，並建請中執會同意。下午中執會完成程序後，民進黨將召開正式提名記者會，由身兼黨主席的總統賴清德主持，親自為鄭朝方披上競選披帶。
選對會成員、立委陳培瑜會後轉述，與會人員鼓掌一致通過鄭朝方的提名案，預計當日就會完成所有程序。陳培瑜強調黨內對鄭朝方的參選寄予厚望，期待他在記者會上提出對新竹的願景。
鄭朝方的提名歷經多次波折。新竹縣向來被視為民進黨的極艱困選區，但綠營內部始終將鄭朝方視為實現「藍天變綠地」的唯一人選。鄭近年擔任竹北市長期間施政評價頗高，深受年輕世代與竹科人口支持，加上國民黨初選期間曾面臨整合挑戰，綠營內部一度「等一個人」。
然而隨著國民黨初選落幕、藍營逐步完成內部整合，鄭朝方原本傾向先爭取竹北市長連任，對參選新竹縣長的意願直線下降。黨主席賴清德曾多次親自約見並全力勸進，但鄭朝方當時態度相當保留，僅強調「黨中央會在通盤考量後做出決定，並選出最具競爭力的人選」。
外界轉折點出現在鄭朝方未參與民進黨竹北市長的提名登記作業，此舉幾乎確定他將挑戰新竹縣長。據地方知情人士透露，經歷黨內高層與地方大老多次勸說後，鄭朝方在上月終於點頭答應。原訂上周召開提名記者會正式亮相，但因空軍教練機失事意外，考量社會氛圍不宜，相關時程因而順延至10日。
對於鄭朝方轉戰縣長後空出的竹北市長職缺，陳培瑜說明，竹北市長提名權在縣黨部，縣黨部也要進行討論。擬參選人及有意願者仍需諮詢各方意見，進行內部整合，希望各界再給縣黨部一些時間，後續一有確切結果，會在第一時間向大眾報告。
鄭朝方代表綠營披掛上陣後，預計將正面對決國民黨已提名的現任立委徐欣瑩。而在鄭朝方轉戰縣長後，民眾黨已提名新竹市前副市長邱臣遠角逐竹北市長，藍綠白三方勢力在竹科腹地的激戰，將成為2026九合一大選中全台最受注目的焦點戰局之一。
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