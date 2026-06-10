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鄭朝方點頭了！民進黨選對會一致通過 賴清德將親授競選披帶

林保宏
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民進黨選對會於今（10）日上午召開會議，以鼓掌方式一致通過徵召現任竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，並建請中執會同意。下午中執會完成程序後，民進黨將召開正式提名記者會，由身兼黨主席的總統賴清德主持，親自為鄭朝方披上競選披帶。

民進黨選對會10日上午正式拍板徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。（圖／鄭朝方臉書）
民進黨選對會10日上午正式拍板徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。（圖／鄭朝方臉書）

選對會成員、立委陳培瑜會後轉述，與會人員鼓掌一致通過鄭朝方的提名案，預計當日就會完成所有程序。陳培瑜強調黨內對鄭朝方的參選寄予厚望，期待他在記者會上提出對新竹的願景。

鄭朝方的提名歷經多次波折。新竹縣向來被視為民進黨的極艱困選區，但綠營內部始終將鄭朝方視為實現「藍天變綠地」的唯一人選。鄭近年擔任竹北市長期間施政評價頗高，深受年輕世代與竹科人口支持，加上國民黨初選期間曾面臨整合挑戰，綠營內部一度「等一個人」。

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然而隨著國民黨初選落幕、藍營逐步完成內部整合，鄭朝方原本傾向先爭取竹北市長連任，對參選新竹縣長的意願直線下降。黨主席賴清德曾多次親自約見並全力勸進，但鄭朝方當時態度相當保留，僅強調「黨中央會在通盤考量後做出決定，並選出最具競爭力的人選」。

總統兼民進黨主席賴清德下午將親自主持提名記者會並親自為鄭朝方披上競選披帶。（資料照／民進黨提供）
總統兼民進黨主席賴清德下午將親自主持提名記者會並親自為鄭朝方披上競選披帶。（資料照／民進黨提供）

外界轉折點出現在鄭朝方未參與民進黨竹北市長的提名登記作業，此舉幾乎確定他將挑戰新竹縣長。據地方知情人士透露，經歷黨內高層與地方大老多次勸說後，鄭朝方在上月終於點頭答應。原訂上周召開提名記者會正式亮相，但因空軍教練機失事意外，考量社會氛圍不宜，相關時程因而順延至10日。

對於鄭朝方轉戰縣長後空出的竹北市長職缺，陳培瑜說明，竹北市長提名權在縣黨部，縣黨部也要進行討論。擬參選人及有意願者仍需諮詢各方意見，進行內部整合，希望各界再給縣黨部一些時間，後續一有確切結果，會在第一時間向大眾報告。

選對會成員、立委陳培瑜。（資料照／中天新聞）
選對會成員、立委陳培瑜。（資料照／中天新聞）

鄭朝方代表綠營披掛上陣後，預計將正面對決國民黨已提名的現任立委徐欣瑩。而在鄭朝方轉戰縣長後，民眾黨已提名新竹市前副市長邱臣遠角逐竹北市長，藍綠白三方勢力在竹科腹地的激戰，將成為2026九合一大選中全台最受注目的焦點戰局之一。

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