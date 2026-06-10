鄭朝方：兩位總統都說我沒有政治味 但蔡英文是問號 賴清德是驚嘆號。曾薏蘋攝

民進黨中執會今提名通過竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，鄭2018年也代表民進黨參選新竹縣長，提名記者會中，提到8年蔡英文總統時期及現在賴清德總統，鄭朝方說，8年前他站在這裡，兩位總統說過一樣的話，說他一點政治味都沒有，不過蔡英文總統是問號；這次賴總統則說他是驚嘆號，要讓他幫助並改變新竹縣。

被問到這是他第二次在這個新竹縣長選戰與國民黨提名人徐欣瑩交手，那對比2018年，這次的選戰這個突破口及勝選策略是什麼；鄭朝方說，「把事情做對就是我的底氣」。至於是如何被賴清德總統說服參選？他僅表示，「天站在這裡也是最好的說明」。

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鄭朝方提名記者會致詞時指出，感謝竹北市民給他三年多來的鼓勵和舞台，「他們給我的磨練不亞於台北市，因為竹北市民非常挑惕」，也因為這樣，透過務實基礎建設、把創新美學務實在每項建設和活動中，看到縣市政府或是其他鄰近鄉鎮常常來複製竹北的建設或活動。

鄭朝方說，他很清楚在竹北的周圍的新豐、湖口都面臨交通問題，應該打造成新都心生活圈，另外關西和新埔也是多美的山光水色，他有信心打造成為台灣的京都，而他的家鄉竹東，周圍橫山、芎林客家文化萃聚，他最想把竹東戲曲公園打開，變得和竹北公園一樣美麗、浪漫。

鄭朝方也說，當然還有北埔、峨眉、寶山「大隘三鄉」，是科學園區的後花園，他要打造成黃金旅遊廊道等；竹北過去三年的城市治理，讓竹北超越竹北，未來希望縣民授權給他，讓竹縣真正超越竹縣，因為竹北已經做到改變、就在眼前。

鄭朝方還說，八年前他也曾經站在這裡（2018參選新竹縣長），兩位總統都說過一樣的話，前總統蔡英文說他「一點政治味都沒有，很不一樣，我們來幫助他」，這是「問號」；但賴清德說他「一點政治味沒有」則是「驚嘆號」，要讓他幫助竹縣改變竹縣，「嶄新改變在竹縣，竹北經驗改變竹縣。」

被問到如何應戰徐欣瑩？他說，把事情做對就是他的底氣。他會持續地讓縣民朋友看到他帶來的創新、美學，還有把事情做好、做對。其實大家一剛開始都對他是觀望，包含民進黨也是。可是就像剛剛他講的，從兩位總統，一剛開始說要來幫助他，剛開始是一個問號，現在是驚嘆號，因為他上任後，團隊帶來了很多的改變，從最近很多鄰近的鄉鎮市，或是其他縣市政府，都在複製他們的一些政策，或者是文化活動跟建設。

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