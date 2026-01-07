鄭朝方2026翻轉新竹縣？沈政男：叫好不叫座

國民黨能否守住新竹縣執政優勢，根據最新民調顯示，若是由國民黨徐欣瑩對上民進黨的鄭朝方，徐欣瑩只小幅領先2.1個百分點，甚至在不考慮黨派的情況下，鄭朝方被選為最適合擔任下屆縣長的人選，然而精神科醫師沈政男表示，鄭朝方的實力還不足以讓新竹縣翻盤，最終只能是「叫好不叫座」。

竹北市長鄭朝方為民進黨參選2026新竹縣長有力人選（攝自鄭朝方臉書）

根據美麗島電子報所公布的最新民調，若國民黨由徐欣瑩與民進黨的鄭朝方對決，徐欣瑩獲得37.2%的支持度，鄭朝方 35.1%，有19.0%未明確回答；若國民黨派出陳見賢對決鄭朝方，陳見賢獲33.3%支持度，鄭朝方38.3%，另有19.1%未明確回答。而如果不考慮政黨，誰最適合擔任下屆新竹縣長，有43.8%民眾選擇鄭朝方、徐欣瑩39.9%、陳見賢27.7%，未明確回答的有29.7%。

對此沈政男表示，雖然鄭朝方落後徐欣瑩不多，甚至在誤差範圍，但新竹縣的政黨支持度有很大的藍綠落差，其中國民黨為35.4%，民進黨為18.5%，而民眾黨為10.7%，因此，在這麼懸殊的藍白與綠營版圖比例之下，鄭朝方選2026，恐怕是叫好不叫座；現在雖然民調氣勢不弱，真正開票出來尚不足以造成新竹縣長寶座的翻盤。

國民黨立委徐欣瑩表態爭取新竹縣長黨內提名（攝自中天新聞）

沈政男分析，鄭朝方在藍大綠小的新竹縣還能在民調上跟國民黨可能候選人拉鋸，恐怕是因為國民黨候選人還沒整合，而「整合」也成藍營能否勝選的關鍵，沈政男表示，2022竹北市長選舉，鄭朝方就因為有一位無黨籍的候選人瓜分了國民黨的林為洲的選票，因此以四成比例當選。

沈政男表示，鄭朝方在三十多歲就選過了新竹縣長，代表他在新竹縣已經不是新人，爆發力已經檢驗過了。鄭朝方年輕、清新，實力還不錯，很有前途，但要翻轉藍綠版圖，還不是時候。只要國民黨2026在新竹縣長沒有發生三腳督狀況，鄭朝方要做縣長還得再等一下。

