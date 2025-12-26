鄭朝方3周年市政分享會! 「一代佳人」湯蘭花現身

新竹市 / 綜合報導

竹北市長鄭朝方任職滿三周年，舉辦市政感恩分享會，現場也為城市長遠發展，準備3大禮物，包括全市路燈汰換為LED燈、東區市場動土等願景，另外活動也邀請資深藝人，同時也是竹北市民的湯蘭花，她也跟大家分享住在竹北的感動。

一身紅衣優雅現身，一代佳人湯蘭花回來了，身為竹北市民的她，與竹北市長鄭朝方一同現身，出席鄭市長就職3周年市政感恩分享會。竹北市長鄭朝方說：「在這兩年的努力，我要特別謝謝里長理事長，我們把許多不合時宜的這些公佈欄都去化了。」

廣告 廣告

回顧市政成果，並展望城市下一階段發展藍圖，鄭朝方現場也為城市長遠發展準備3大禮物，包括全市路燈汰換為LED燈，東區市場動土，以及翻轉西區6大建設陸續啟用與動土。

竹北市長鄭朝方說：「我想以市民的角度，使用的角度來做施政的這個設計也好，或者是城市的改造也好，不會浪費一點預算，把事情做好做美，那我相信這就是感謝市民，支持我最大的回報。」而湯蘭花作為神秘嘉賓應邀出席，除了擔任攝影比賽頒獎人，定居竹北7年的她，更被鄭朝方一句話給感動。

資深藝人湯蘭花說：「我搬到竹北就是一個感動啦，我們家前面的那個公園怎麼一直有動工的感覺，他說因為顧慮到有時候老人啊走路啊，可能下雨天不小心會滑跤，那我聽到這句話我覺得非常的感動。」一步步完成外界眼中，所謂不可能的任務，執政3年這份市政成績單送給市民。

原始連結







更多華視新聞報導

前日本京都府副知事山下晃正 受聘竹北市政顧問

林思銘曝委託人兒子為鄭朝方秘書 竹北市公所：他已離職

竹北蔬果公園變身星球遊戲場 打造兒童冒險空間

