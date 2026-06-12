鄭村棋喊「統一」！戴瑋姍嗆爆「那你把護照都改中國」他崩潰爆1句

政治中心／巫旻璇報導

民進黨新北市議員戴瑋姍近日在節目上，與工運人士鄭村棋針對兩岸關係爆發激烈口角。鄭村棋直言「台灣是中國的一部分，你們不喜歡就離開台灣」，戴瑋姍則當場反擊「我們不是中國的一部分」，雙方你來我往，火藥味十足，引發外界關注醫師羅浚晅也在社群平台轉發相關節目片段，並發文表示：「這邊一堆怪怪的在罵賴清德⋯⋯幾個人講到血壓衝高、眼冒金星，到底是有什麼壓力⋯氣急敗壞成這樣餒？」。









鄭村棋喊「主張統一」！戴瑋姍嗆爆「那你把護照都改中國」他崩潰爆出1句

工運人士鄭村棋。（圖／民視新聞資料照）

廣告 廣告









民進黨新北市議員戴瑋姍與工運人士鄭村棋近日在《中天》節目上，針對兩岸關係及國家認同議題爆發激烈交鋒。鄭村棋在節目中表示「台灣是中國的一部分，你們不想當中國人就離開台灣」，引發戴瑋姍當場反駁，強調「我們不是中國的一部分」。鄭村棋直言自己支持統一，並批評總統賴清德 ，表示「中華民國禍害就是賴清德」、「這是我的立場啊！你不同意那是你家的事啊！」。戴瑋姍則霸氣反擊，「那你要不要乾脆把你的護照、把你的身分證都改成中國的？你那麼喜歡對岸就去」。

面對質疑，鄭村棋情緒激動崩潰揮手回應，「我主張就是要統一啊！」強調自己長期以來的政治主張。戴瑋姍則進一步追問：「那你們就是叛國嗎？」現場氣氛一度相當火爆。媒體人謝寒冰隨後也加入討論，表示「我們根本不用講，我們就是中國，你在懷疑什麼？」戴瑋姍則回應「我們是中華民國」。對此，謝寒冰則稱：「我認為中華民國就是中國。」

醫師羅浚晅也在社群平台轉發相關節目片段，並發文表示：「這邊一堆怪怪的在罵賴清德⋯⋯幾個人講到血壓衝高、眼冒金星，到底是有什麼壓力⋯氣急敗壞成這樣餒？」貼文曝光後，引發不少網友熱烈討論。相關畫面在網路上持續發酵，不少網友留言表示，「瑋姍超級強！」、「整天說中國多好，要跟中國統一，結果不敢滾過去！」、「女戰神火力全開」。













原文出處：鄭村棋喊「主張統一」！戴瑋姍嗆爆「那你把護照都改中國」他崩潰爆出1句

更多民視新聞報導

菲律賓國防部長遭中國制裁 菲國外交部盼重啟對話化解分歧

吳乃仁到案了！欠台糖1.7億遭拘提 台中地院裁定管收

還有臉？應曉薇竟大讚女兒「8歲努力深耕地方」 網友一看超傻眼

