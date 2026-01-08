鄭枝南書寫春聯專輯期新的一年國泰民安

前民政局專委書寫一本春聯專輯，馬年行大運。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／新市報導

隨著農曆年節腳步將近，前民政局專委鄭枝南完成一本獨有的春聯集，做為為鄉親書寫春聯之用，讓傳統書法藝術在年味中持續流轉。此外，鄭枝南更以可讀、可獻，以及可收藏的「疏文」，做為宮廟間來往的伴手禮，藉以表達人對神佛的讚頌與祈願。

「伏以，玄天悟道，松柏嶺上登天闕…」，鄭枝南總可以渾厚的嗓音念誦著疏文。半世紀餘均浸潤書法藝術的鄭枝南，其筆力沉穩、結構嚴謹，書風端正且富含人文溫度，每年農曆年前總要自備紙筆墨，為鄉親們書寫春聯，今年也不例外。隨著農曆年節腳步接近，鄭枝南已先將多年創作的吉祥語彙整理成冊，完成一本春聯集，內容涵蓋祈福納祥、闔家平安與行業興旺等主題，並計畫應各單位邀請，親筆為鄉親書寫春聯，讓年節文化與書法藝術結合，增添濃厚人情味。

「迎金馬今年奮起，吉羊明歲騰飛」是鄭枝南為馬年所造，期許著奮起迎向新的一年，來年仍然能騰飛發達。

「迎金馬今年奮起，吉羊明歲騰飛」，橫批「駿駒奔騰馬上發」，這春聯是鄭枝南為馬年所造，期許著奮起迎向新的一年，來年仍然能騰飛發達。鄭枝南表示，自己將所造的春聯吉祥詞句，一一收集成輯，希望讓大家有一個平安又幸福的馬年，且也因即將卸下南瀛書法學會理事長一職，樂見長期推動書法藝術已向下扎根，書法更融入宗教信仰與年節習俗，讓筆墨不只停留在展覽空間，更走進日常生活。

鄭枝南也表示，卸任後依然會以行動實踐文化使命，展現藝術工作者回饋社會、持續發光的精神。如今他也秉持以往寫疏文，做為推廣優質宗腳的根本，細膩地將信眾心中所願、所求、所感化為文字，恭敬呈獻給宮廟主祠的神佛，讓疏文成為信仰與人心之間的重要橋梁，也讓宗教儀式更顯莊重而具文化內涵。

近期，鄭枝南將前往南投松柏嶺受天宮，並已提前完成疏文撰寫，屆時將隨儀式正式呈上，為信眾代為祈福，也象徵對玄天上帝的虔誠敬意。他表示，希望透過正統、嚴謹的疏文書寫，引導宗教回歸安定人心、並希望四海昇平無戰爭，台灣和樂，四季永平安。