鄭榮豐主持軍務會報 強調戰備為先、紀律為本

記者葉軒瑜／綜合報導

空軍司令鄭榮豐上將日前於忠勇營區主持「115年1月份軍務會報」，會中首先肯定各單位戮力投入戰備訓練與執行任務之辛勞，並特別感謝「0106專案」搜救官兵日以繼夜、全力以赴的付出。鄭司令指出，面對多元任務與潛在風險，各級主官與軍、士官幹部應把握各項時機，加強新進同仁風險教育，建立正確觀念，確保人員與裝備安全。

針對飛安與部隊管理，鄭司令強調應持續強化飛行與模擬機訓練，飛行主官須親力親為督導考核；修護主官及後勤部門亦應嚴格把關，確保裝備妥善。鄭司令也特別提醒採購人員務必依法行政、熟稔本職專業與法律規範；驗收人員則應確實掌握重點、嚴謹稽核，杜絕不當責任轉嫁情事。

最後，鄭司令叮囑春節將屆，官兵易因年節氛圍產生鬆懈心態，各部隊應持續維護戰備與紀律，深化保密防諜與反情報觀念，避免因一時疏忽而衍生危安風險，並提醒年終及考績獎金發放在即，應審慎規劃金錢支用與管理，確保部隊整體戰力與安全。

空軍司令鄭榮豐上將主持「115年1月份軍務會報」，強調戰備為先、紀律為本。（空軍司令部提供）