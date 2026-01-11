鄭榮豐慰勉空軍救護隊 肯定鍥而不捨搜救
記者王子昌／綜合報導
國軍與海巡署昨日持續派遣兵力，針對F-16V戰機失聯進行空中、海面與海岸線搜救任務，全力尋找飛官蹤跡。此外，空軍司令鄭榮豐上將日前前往臺東地區慰勉空軍救護隊官兵，對於機組人員展現同袍間患難與共的情感，秉持鍥而不捨、堅持到底的決心，表達肯定。
國軍昨日計派出空軍6架次、海軍2艘、地面部隊岸巡183員、戰術輪車47輛次與海巡7艘等兵力，持續整合海、空與岸際能量，全力搜救。海巡署表示，各海巡艦艇及岸際勤務人員持續在事故海域與岸際，配合國軍及各搜救單位搜尋，岸際部分共派遣17車37人次。
此外，鄭司令視導救護隊直升機所配備的各項儀器，包含氣象雷達、前視紅外線裝置及搜救定位儀等裝備的效用與功能，並感謝同仁日夜不間斷地執行搜救任務；另叮囑帶隊官應主動關懷官兵身心狀態與保暖措施，確保人員維持良好狀態。
鄭司令強調，救護隊在執行任務期間，妥善完成各型救護直升機及相關裝備妥善，使救護戰力得以穩定運作，同時提醒大家應適度調整作息、照顧身心健康，持續保持專業與專注，全力投入後續搜救任務，展現相互支援的向心力與救援使命。
空軍司令部表示，今日將持續派遣空軍6架次、海軍2艘、地面部隊岸巡183員、戰術輪車47輛次與海巡7艘等兵力投入搜救，期能盡快掌握相關物證及飛官蹤跡。
空軍司令鄭榮豐上將慰勉救護隊官兵，全力投入後續搜救任務。（空軍司令部提供）
國軍及海巡署等相關單位持續派遣兵力，針對F-16V戰機失聯進行空中、海面與海岸線搜救任務。（海巡署提供）
