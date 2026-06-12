鄭榮豐接見屆退資深士官長 感謝長年奉獻軍旅

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者葉軒瑜／綜合報導

空軍司令鄭榮豐上將昨日主持「資深士官屆退召見暨頒獎典禮」，接見即將榮退的資深士官督導長蔡士官長，並頒贈軍種獎章乙座，向其致上誠摯祝福，嘉許長年戮力戰訓本務、堅守工作崗位的辛勞與奉獻；另表示，蔡士督長於軍旅生涯期間，不論擔任何項職務，始終秉持忠於職守、存誠務實的精神，優良典範深獲各級肯定。

鄭司令指出，士官是部隊的中堅力量，感謝蔡士督長多年來以身作則，帶動團隊向心與整體效能提升，使各項工作均能順利推展；另對其盡心盡力服務空軍的付出表達由衷敬意，祝福榮退後健康如意、事事順心，在人生新階段持續發揮影響力，開創精采未來。

空軍司令鄭榮豐上將主持接見即將榮退的資深士官督導長蔡士官長，並頒贈軍種獎章乙座。（空軍司令部提供）