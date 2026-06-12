鄭正鈐作陪拜會9美國會議員 鄭麗文：有人試圖干擾國民黨與美國國會交流

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訪美中的國民黨主席鄭麗文，昨天至國會山莊拜會9位跨黨派國會議員。截自鄭麗文臉書



記者周志豪／台北報導

訪美中的國民黨主席鄭麗文，昨天至國會山莊拜會9位跨黨派國會議員。鄭下午在臉書公布拜會對象含Dan Sullivan、Steve Daines、John Rose、Chuck Fleischmann、Tom Suozzi、Don Bacon等6人。照片中藍委鄭正鈐赫然作陪。

鄭麗文表示，抵華府後即馬不停蹄拜會美國國會，先後與9位來自參眾兩院、涵蓋軍事及外交委員會的跨黨派議員交流，就台美關係、印太安全、區域穩定及兩岸情勢等議題交換意見，讓美國友人更深入了解國民黨理念與立場。

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鄭麗文也提到，拜會過程，有議員主動提及有人試圖干擾國民黨與美國國會交流，並刻意向美方散布不實資訊，扭曲國民黨與她的理念與主張；其實出發前就已聽聞相關情況，但當國會友人親口說出這些話時，仍讓人感到遺憾。

鄭麗文說，自己珍惜與美國國會議員面對面交流機會，也很高興能親自說明國民黨真實立場，畢竟任何誤解與偏見，都不如一次坦誠直接溝通對話；而交流氣氛熱絡，不分黨派都展現對台灣及區域和平穩定的高度關注。

鄭麗文表示，台灣必須持續強化國防、提升自我防衛能力，也必須暢通兩岸對話與交流，降低誤判、維護台海和平，這才符合兩岸人民的利益，也符合整個地區及美國共同利益。

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