鄭淑分拚連任 綠營吹反撲號角

嘉義縣太保市長鄭淑分雖有現任優勢，預期仍將遭到敵對陣營強力挑戰。（本報資料照片）

嘉義縣太保市長選舉在本屆基層選舉中，堪稱全嘉義最激烈選區，脫黨參選的現任市長鄭淑分與民進黨提名的戴光宗，雙方陣營殺到刀刀見骨，雖然鄭淑分最後以376票些微差距勝出，但市長選舉恩怨延燒至今，太保市公所、市民代表會長期不合，已提前為明年市長選舉埋下對抗的火藥庫，儘管鄭淑分擁有現任優勢，但預期仍將遭到敵對陣營強力挑戰。

鄭淑分明年將競選連任，坊間盛傳戴光宗明年也將捲土重來、再次挑戰太保市長，另外也傳出綠營高層曾徵詢1位無黨籍民代的意願，但遭到拒絕。

廣告 廣告

面對民進黨可能派重兵反撲奪回市長大位，無黨籍的鄭淑分說，她不擔心明年對手是誰，也從未思考能同額競選，現階段她最在意的是明年預算被代表會擱置後，公所要如何克服、突破施政難題？在經費缺乏之下，她能為市民多做些什麼？

一直被視為潛在市長參選人的戴光宗，擁有多年民代歷練，加上家族勢力在地方深耕多年，水上鄉、鹿草鄉不少選民也勸他明年選縣議員替大眾服務，但戴光宗坦言，不論選市長或縣議員，「都有在準備」，但因鄉親勸進聲浪多元，他還在思考、尚未做出決定，「我的下一步是鄉親決定，不是我個人或派系決定」。

本屆太保市長綠營內訌，甚至演出大亂鬥，縣議員轉戰市長的戴光宗有縣長翁章梁、前立委陳明文、立委蔡易餘「國嘉隊」力挺；鄭淑分則獲前市長、現任議員黃榮利「黃家班」及公所、農會系統支持，兩派人馬強強對決，選情相當緊繃，還傳出黑函、選舉暴力等事件，鄭淑分雖險勝，但從此種下派系心結，至今難以解套，戰火恐將延燒至下屆市長選戰。