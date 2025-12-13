鄭淑分：給孩子快樂的童年是我的任務 邀市民朋友一起航向夢想島 - https://www.watchmedia01.com

嘉義縣太保市公所在兒童公園推出「航向夢想島太保號冒險」親子同樂活動，鄭淑分市長要以有限的資源創造更大效益，持續用行動守護孩子的笑容。（圖/記者陳惲朋攝）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義縣太保市鄭淑分市長今（13）日與市民代表、里長及市民朋友，一起在太保市兒童公園推出「航向夢想島太保號冒險」親子同樂活動，結合闖關挑戰、舞台表演及創意手作等多元體驗，吸引眾多親子熱情參與，將兒童公園打造屬於孩子的冬季冒險樂園。鄭淑分市長：給孩子快樂的童年是我的任務！將以有限資源創造更大效益，持續用行動守護孩子的笑容，讓每個家庭在太保市安心生活、放心育兒。

鄭淑分市長表示，現在的活動場地是位於太保里的「太保市兒童公園」，市公所於113年成功爭取中央資源，獲得內政部補助新台幣500萬元，進行公園綠地優化，並以自有財源，將舊式遊具更新為共融式遊具，讓孩子擁有更安全、多樣化且具挑戰性的遊戲環境。今天的活動主要以「探索」為核心，規劃適合不同年齡的體驗內容，包括結合體能、專注與解謎的三大冒險闖關，以及為高年級孩童設計的限定試煉挑戰，提升自信與成就感；同時安排哥哥姐姐唱跳秀、泡泡派對、魔術秀等精彩節目，營造熱鬧歡樂的節慶氛圍。手作部分則推出「瓶中沙信 DIY」體驗，共有300組親子報名參與，讓孩子把夢想與記憶收藏回家。希望提供讓孩子勇敢探索、家長安心陪伴的友善環境，公所團隊會持續成為年輕父母育兒路上的「神隊友」。

鄭淑分市長指出，114年公園遊具相關經費，公所編列500萬元，代表會刪除剩下10萬元；但公所團隊仍持續推動公園綠地優化，積極申請中央補助計畫！後潭里兒童公園成功爭取「城鎮風貌及創生環境營造計畫」800 萬元補助，麻魚寮公園此次風災災後整修，公所編列150萬元，遭代表會全數刪除，在黃榮利議員及嘉義縣政府文觀局協助下，成功爭取交通部觀光署396萬元修繕經費！南新里水牛公園災後整修，公所同樣編列150萬元，仍遭代表會全數刪除，經詹琬蓁議員協助後，由嘉義縣政府進行維修工作。公所在有限經費中，全力爭取外部資源，讓每個地區都有優質公共空間，提供孩子健康成長、親子共享時光、長者樂齡陪伴的友善場域。

鄭市長表示，「給孩子快樂的童年是我的任務！」，公所團隊將以有限資源創造更大效益，不只是辦理活動讓親子共享時光，更從環境建設著手，打造安全、友善、促進成長的育兒城市。未來公所也將持續用行動守護孩子的笑容，讓每個家庭在太保市安心生活、放心育兒。感謝前市長黃榮利議員，當時交接時的太保市公所財政非常的良好，不只没有負債，還有存款3.48億元，所以淑分上任後，才可以在一邊建設的過程，還可以發放這次的振興金3000元，前人種樹後人乘涼，非常感謝黃榮利前市長。 現任縣議員、民進黨嘉義縣長黨內初選候選人黃榮利說，鄭淑分市長終於落實兒童公園的功能，讓我們太保的市民朋友可以享受到親子遊戲、休閒的愉快的生活場所，相信太保市民的親子關係一定會越來越好，讓我們深信太保市的未來充滿了潛力與希望。鄭淑分市長真的很不簡單，要建設、要有社會福利又要照顧兒童們，又把太保市孩子們快樂的童年當成自己的任務。

嘉義縣議員黃榮利應邀到場，親切的參與親子活動。（圖/記者陳惲朋攝）