中央社

鄭清木維修老電扇 成就滿滿 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

75歲鄭清木是維修老電扇的師傅，已維修上千台，工作室桌上擺放多台老電扇，全經他巧手修復獲重生。

中央社記者趙麗妍攝 114年11月22日

