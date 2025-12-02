鄭爽代孕棄養消失4年！無預警拍片大爆「慘遭陷害真相」 控訴兇手是他

記者趙浩雲／台北報導

鄭爽今年開設抖音帳號曝光現況。（圖／翻攝自抖音）

中國女星鄭爽過去曾演出《一起來看流星雨》等多部知名電視劇，2021年因為被爆料找代孕之後又棄養，在2021年爆出代孕風波、逃稅，被中國列為「劣跡藝人」，演藝事業停擺。近日在工作室突然在抖音開設帳號，曝光了4年來遭封殺的內幕。

鄭爽工作室今年2月開設抖音帳號「小鄭子事務部」，主推AI短劇內容，並宣稱作品中「90%情節改編自鄭爽的親身經歷」，被視為她的半自傳式創作。8月上架的AI短劇《赴美爭奪撫養權》最受討論，劇情以AI影像還原2019年至2021年間，女主角遭前男友陷害、遠赴海外爭取孩子撫養權的過程。每集不到3分鐘，所有角色皆由AI生成，本人完全未露臉。

鄭爽製作AI短劇，以拍片敘事描述自身遭遇。（圖／翻攝自抖音）

10月發布的另一部新作《夏風漫過舊書桌》則走校園偶像劇風格，目前僅釋出預告，但因鄭爽久未公開現身，不少網友認為這或許是她「試水溫」的鋪陳。儘管工作室強調AI短劇已同步登上海外平台，但多數網友實測後卻找不到相關上架紀錄。

從鄭爽製作AI短劇可以發現他是遭到前男友陷害。（圖／翻攝自抖音）

抖音帳號「小鄭子事務部」9月也曾突然發文：「小爽去哪兒了呢？小爽一直在啊！」並附上她過往的控訴語錄：「喉嚨卡著血，一樣的疼。」意指即使沉寂4年，她仍在為自身權益持續奮鬥。鄭爽本人至今尚未正式露面，AI短劇成了她唯一的發聲窗口。她是否真的準備復出，外界議論不斷，也讓人更好奇一系列的半自傳AI劇之後會爆出什麼內幕。

