鄭爽前男友胡彥斌 疑曝新戀情...擁吻千萬網紅畫面瘋傳

胡彥斌近日被拍到與小16歲網紅易夢玲擁吻。（圖／翻攝自易夢玲、胡彥斌微博）





大陸歌手胡彥斌近日被拍到與小16歲網紅易夢玲在馬爾地夫互動親密，包括擁抱、臉貼臉自拍與接吻畫面，引發大陸網友熱議。雖然兩人尚未正式公開戀情，易夢玲社群發文中的度假服裝、背景、IP位置與目擊影片相符，使外界更加關注兩人的關係動向。

胡彥斌與易夢玲近期出現多次同框， 10月間易夢玲主演的舞台劇《誅》於烏鎮戲劇節演出時，胡彥斌曾被目擊低調坐在前排觀戲、專注記錄；11月14日張一山主演舞台劇《一地雞毛》首演時，兩人也同時出現在大合照中，事後並一同為該劇宣傳。雖未公開互動，但連續同框仍被網友視為「戀情證據」。

胡彥斌與易夢玲被拍到在海邊擁吻。（圖／翻攝自追劇大賞微博）

易夢玲發布影片衣著相同。（圖／翻攝自易夢玲抖音）

網友也挖出多項「疑似同款」細節。包括兩人都曾佩戴一款約280萬元人民幣的墨綠色理查德米勒手錶，該型號與胡彥斌生日數字相同，甚至有網友聲稱易夢玲的錶上還有「H&Y」客製刻字；兩人的墨鏡、香水也疑似相同品牌。

易夢玲在抖音有超過1119萬粉絲，完美五官與魔鬼身材，被形容美得像AI，而胡彥斌過去曾與女星鄭爽談過戀愛，當年親吻照曝光後由經紀人證實；此次則因年齡差16歲、互動親密，再度引起討論。不過至截稿前，雙方都尚未對外確認關係。





