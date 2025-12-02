鄭爽沉寂4年推自傳式短劇AI作品 被指試圖為復出鋪路

大陸女星鄭爽據傳欲拍短劇試圖攻回娛樂圈，今年曾推出AI短劇《夏風漫過舊書桌》試水溫。（微博圖片）

中國大陸女星鄭爽自從 2021 年因 偷逃稅、代孕棄養 等事件遭官方全面封殺後，已4年未能在中國演藝圈現身，作品下架、資源清空，名下資產更被強制執行超過億元。然而沉寂多時的她卻在 2025 年初突然高調宣告「以短劇形式重新出發」，動作頻頻再度引爆熱議，被視為在為復出暖身。

鄭爽之前社群全平台遭封，原本新開一個IG帳號也被關，然而工作室於抖音開設小號「小鄭子事務部」，今年 2 月宣布將拍攝自傳體短劇《浮沉》，稱 90% 劇情改編自鄭爽本人經歷。劇中女主遭男主「章楠」欺騙、設局，最終被迫遠走異國，情節被網友直接解讀為影射前男友張恒與其間的跨國監護權糾紛。製作方聲稱已於 2024 年底取得拍攝許可，拍攝期 60 天並「堅持免費播出」，但未明確鄭爽是否親自參演或擔綱幕後，引發外界質疑。

鄭爽的粉絲聲稱《浮沉》已上架國外app，但看不出《浮沉》到底出現在哪裡。（微博圖片）

除了真人短劇外，她的團隊也在短影音市場積極試水。2025 年陸續推出 AI 生成短劇《夏風漫過舊書桌》並周更播出，同年 8 月再推出以她爭奪子女監護權為原型的 AI 動畫《赴美爭奪撫養權》。後者因涉及敏感議題未完全公開，但已足以累積大量討論。

然而鄭爽的復出計畫自公布伊始便充滿爭議。她被官方定性為 「劣跡藝人」，依規定無法在中國境內正常參與影視製作。雖然工作室小號「小鄭子事務部」多次強調短劇已備案，但相關資訊多來自粉絲與小號，無官方確認。法律界與業內人士普遍認為，她即使以「幕后」身分參與，也可能不符合規範。

舆论更呈現兩極化。支持者認為短劇是她的「還原真相」之作，希望外界重新審視她與張恆的恩怨；反對者則痛批是「洗白式復仇爽劇」，嘲諷她趁短劇市場混亂、以流量搏關注，直言「內娛真的沒人了」。

AI動畫《赴美爭奪撫養權》因涉及敏感議題未完全公開，女主角鄭紫霄指的就是鄭爽。（翻攝微博）

截至目前，外界 仍無任何證據 顯示《浮沉》正式開機或即將上線。網路上雖有傳聞稱部分內容出現在外網 App，但未獲證實。相反地，鄭爽今年 6 月在社群曬出兩名子女近況後，被爆料其在美國生活拮据、依賴朋友接濟，甚至傳出孩子語言發展落後，使她的復出動作更添惶急與不確定。

鄭爽風波也持續影響產業。她出事前主演的《翡翠戀人》因她的劣跡問題至今無法播出，出品方 2025 年 7 月遭強制執行 565 萬人民幣，引發對陸娛「流量依賴症」的反思。短劇市場近年本就亂象頻發，如低成本粗製濫造、題材獵奇化等，鄭爽的加入更讓業界憂心「劣跡藝人借短劇回流」的前例。

