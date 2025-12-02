鄭爽神隱4年爆AI短劇回歸！90％還原代孕棄養內幕試水溫

鄭爽消失4年，爆出用AI短劇替回歸試水溫，內容90％改編真人真事。（翻攝微博）

大陸女星鄭爽2021年陷入代孕棄養、逃漏稅風波，被全面封殺成「劣跡藝人」，自此神隱4年，中途一度開設IG發聲，帳號之後又消失，不過傳出鄭爽工作室在抖音開設帳號「小鄭子事務部」，主打創作AI短劇，短劇《浮沉》稱90％劇情改編真實經歷，講述女主角被男友欺騙、並且遠走他鄉，被視為半自傳式復出。

而8月上架《赴美爭奪撫養權》是以AI角色還原女主角海外爭取扶養權的過程，從頭到尾鄭爽本人未露面，故事情節引起大量討論；最新的作品《夏風漫過舊書桌》則走校園偶像劇路線，女主角鄭今夏的面貌跟鄭爽相似度激高，外界猜測是否用AI作品替復出試水溫，但也有網友抵制，認為短劇亂象讓劣跡藝人有機可趁。

廣告 廣告

《夏風漫過舊書桌》走校園偶像劇路線。（翻攝微博）

鄭爽消失4年至今未公開現身，一度傳出在美生活困難，並且需要人救濟，但未曾證實。「小鄭子事務部」9月曾發文：「小爽去哪兒了呢？小爽一直在啊！」並附上鄭爽過往控訴時所說的話：「喉嚨卡著血，一樣的疼。」若真是工作室新帳號，網友推論她對於指控感到冤枉，不放棄回歸。

更多中時新聞網報導

王誌成一畫入魂

今年不到900人染愛滋 22年新低

香港火災周潤發楊紫瓊缺席MAMA