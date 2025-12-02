鄭爽「代孕棄養」爭議神隱4年 突冒出AI劇：90%改編親身經歷！暗示想復出

鄭爽曾經以校園青春劇紅極一時。WeTV提供

中國女星鄭爽2021年陷入「代孕棄養」與逃漏稅醜聞，遭中國娛樂圈全面封殺，神隱4年後，今年初以「小鄭子事務部」在抖音上悄悄回歸，還開始自製AI短劇，宣稱劇情有90%改編自鄭爽親身經歷，被視為她的「半自傳」，也疑似想藉此復出。

該帳號8月上架AI短劇《赴美爭奪撫養權》，由AI假人演出，描述2019年至2021年之間，女主角遭前男友陷害後遠走他國的劇情，一集不到3分鐘，鄭爽似乎想藉此表達自己的經歷。而10月預告有校園偶像劇路線新作《夏風漫過舊書桌》，但目前只有預告。

鄭爽推出的AI劇被視為想藉此復出。翻攝微博

事務部發文：一直在！暗示仍想奮戰權益

AI短劇聲稱在海外平台上架，但網友大多搜尋無果。而「小鄭子事務部」9月曾發文：「小爽去哪兒了呢？小爽一直在啊！」並附上鄭爽過往控訴的言辭：「喉嚨卡著血，一樣的疼。」暗示仍想為自身權益奮戰。



