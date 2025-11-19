中央社

鄭珊汶出國選美獲3獎 為國爭光 (圖)

台灣小姐選美出身的鄭珊汶（右）代表台灣，到印度參加環球華麗小姐（Miss Glam Universe 2025）總決賽，此次她與艾米亞時尚美學藝術總監許米蓁（左）攜手合作獲佳績。（鄭珊汶提供）

中央社記者林巧璉傳真 114年11月19日

