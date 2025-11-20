鄭珊汶勇奪「環球華麗小姐亞洲冠軍」 三料加冕再創台灣選美新紀錄

台灣之光鄭珊汶，在環球華麗小姐總決賽，勇奪「亞洲冠軍」，抱回「才藝獎」與「時尚獎」三大獎項。(圖:鄭珊汶提供)

台灣之光再添一筆！代表台灣出征的鄭珊汶，於11月4日在印度舉行的 Miss Glam Universe 2025（環球華麗小姐）總決賽中，以穩健台風與多元才華從眾多國家佳麗中脫穎而出，勇奪「亞洲冠軍」，並同時抱回「才藝獎」與「時尚獎」三大獎項，成為當晚最受矚目的焦點。

鄭珊汶在9月底於另一國際賽「世界魅力夫人」榮獲「世界亞軍」與「國服冠軍」後旋即再啟征途，於10月末由高雄啟程前往印度投入密集賽程，包括形象拍攝、文化參訪、評審面談及多場舞台競演。她表示，參賽不只是為了成績，更希望突破自我，「我不替自己設限，我想追求生命能抵達的最高榮耀。」

本次參賽服裝完全由她親自參與設計與改良，展現對時尚的敏銳度。尤其是總決賽穿著的金色戰袍背後藏有暖心故事——她與高雄70歲的老字號裁縫師傅「詠存阿姨」合作打造。詠存阿姨原本因設計難度高而婉拒，但得知鄭珊汶代表台灣出賽後，激起使命感，最終接下挑戰。詠存阿姨說：「能讓年輕人在世界舞台穿上我縫的服，是身為職人的驕傲。」

形象打造部分，她邀請素有「冠軍製造機」美譽的艾米亞時尚美學藝術總監許米蓁全程隨行。許米蓁以精準妝容、光線判斷與輪廓塑型著稱，兩人密切合作，讓服裝、氣質與舞台氛圍完美融合，也使鄭珊汶脫穎而出，抱回「時尚獎」，並為最終奪冠奠定基礎。

在國服秀中，她以《鳳凰與梅花：東方之光》為題，將鳳凰、牡丹與台灣國花梅花元素融入改良式旗袍與鳳冠，展現東方優雅與台灣文化的堅韌精神。服裝在燈光映照下極具視覺震撼，贏得全場盛讚。

才藝部分，她自編自演劇情式 Cosplay，以「埃及豔后」為主題巧妙融入文化幽默與強烈節奏感，從眼鏡蛇到豔后的轉換令人拍案叫絕，成功奪下「才藝獎」。

在最終問答環節，她抽到「命運塑造人生，還是人生塑造命運？」全程以英文作答：「我相信命運，但更相信我們能創造自己的人生。」沉著自信的表現獲評審一致認可，最終拿下亞洲冠軍殊榮。