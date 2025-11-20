鄭珊汶參加環球華麗小姐總決賽奪下「環球華麗小姐亞洲冠軍」等三大獎
記者王正平／高雄報導
台灣代表鄭珊汶參加在印度舉行的Miss Glam Universe 2025（環球華麗小姐）總決賽中表現亮眼，從多國參賽佳麗中脫穎而出，一舉奪下「環球華麗小姐亞洲冠軍」，並同時榮獲「才藝獎」與「時尚獎」，一人囊括三大獎，成為全場焦點，也再度為台灣在國際選美舞台締造榮耀。
鄭珊汶在9月底參加另一項國際選美比賽「世界魅力夫人」抱回「世界亞軍」及國服冠軍，她沒有停下腳步，帶著自我期許從高雄前往印度挑戰「環球華麗小姐」總決賽；她說「我不想替自己設限，我想追求人生能到達的最高榮譽。」
此次鄭珊汶完全不假他人之手，全程參與設計與改良參賽服裝，充分揮灑自身的時尚創意與巧思，其中總決賽戰袍金色禮服披肩背後更有一段感人故事。為打造完美舞台效果，她親自挑選布料，並與70歲的高雄在地服裝老師傅詠存阿姨合作製作；詠存阿姨一開始因設計前衛、工法難度高而婉拒，但得知她將代表台灣登上國際舞台後徹夜難眠，最終決定投入服裝的縫製。「在能力範圍內協助年輕人穿上華麗賽服走向國際舞台，是身為一名裁縫職人的驕傲。」
鄭珊汶特別聘請被業界譽為「冠軍製造機」的艾米亞時尚美學藝術總監許米蓁 全程隨行，共同打造最完美舞台形象；許米蓁以精準妝容塑型、舞台光線判斷與立體輪廓塑造技巧著稱，在兩人緊密合作下，將服裝、造型與舞台氣場精準融合，讓每一次登場都呈現最佳狀態，不但獲頒「時尚獎」，也為最終奪冠奠定關鍵優勢。
在國服環節中，她以《鳳凰與梅花：東方之光》為主題展演台灣文化，改良式旗袍結合鳳冠，以東方古典線條融合現代時尚剪裁，襯托出女性的典雅。鳳凰象徵重生，牡丹喻意榮耀與自信，而台灣國花梅花代表堅韌、在寒風中依然綻放。這套服裝意象深具文化內涵與視覺張力，在舞台燈光映照下撼動全場，成功向世界傳達台灣女性的優雅、自信與民族文化之美。
在才藝競賽部分，她以自創的劇情式Cosplay埃及豔后變裝秀掀起高潮。從眼鏡蛇化身埃及豔后，再到被毒蛇咬死倒下，劇情包含神秘與幽默的元素，再加上強烈的節奏感，鄭珊汶到位的跨文化詮釋，深深抓住觀眾的眼球，最終奪得「才藝獎」。
進入緊張的總決賽最後一關，鄭珊汶抽到的機智問答題目為「命運塑造人生，還是人生塑造命運？」她以全英文回應「我相信命運，但我更相信我們能創造自己的人生。」深度思辨與韌性女力讓全為之折服，也獲得評審一致肯定。
鄭珊汶表示，站上國際選美舞台除了與各國佳麗競艷，更重要的是透過這個平台建立連結、促進文化交流，希望讓世界看見台灣女性動靜皆宜的美，也期盼藉由國服與才藝彰顯東西方文化的互通性，未來她將持續投入國際賽事與文化推廣，用自己的方式讓更多國家的民眾認識台灣、喜歡台灣。
其他人也在看
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。中時新聞網 ・ 15 小時前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。中天新聞網 ・ 13 小時前
玄彬、孫藝珍勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 55 分鐘前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 28 分鐘前
《海洋奇緣》真人版預告首登場 巨石強森以「真面目」再飾毛伊
明年暑期鉅作《海洋奇緣》真人版，將於2026年7月9日上映，首支預告於全球影迷引頸期待下於今日隆重登場，除了家喻戶曉的傳唱經典金曲再度感動人心，巨石強森更以「真面目」再飾半神人毛伊，令影迷們興奮不已。中時新聞網 ・ 1 天前
陳意涵爆料「阿Ken送甜甜圈給安心亞」！狂虧：結婚也要 她害羞反應曝
《陽光女子合唱團》由《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙再度攜手編劇呂安弦打造，聚集陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮與新人何曼希，組成令人意想不到的「超豪華女子陣容」。今（18）日主演群在金馬影展亮相，分享拍攝幕後趣事，現場氣氛超熱鬧。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
TWICE演唱會11/22、11/23高雄世運主場館開唱！時間地點、入場須知、彩排時間一次看
韓國女團TWICE出道10年，宣布展開全新世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》，令人驚喜的是其中11/22將在台灣舉辦，地點就辦在高雄世運主場館！這是TWICE首次以團體之姿之登台，也是子瑜首度回台開唱，令所有台灣ONCE（官方粉絲名）驚喜不已，目前台灣主辦單位Live Nation Taiwan 理想國尚未公開售票訊息，小邊將持續為讀者追蹤，TWICE演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前
青龍獎／「I.O.I」金度延獲新人獎爆淚 偶像出身獲獎「原來我也想被認同」
【緯來新聞網】2025年韓國「青龍電影獎」今（19日）在首爾舉行，男子新人獎由《凌晨兩點的惡魔》的安緯來新聞網 ・ 15 小時前
金馬獎2025／十影評人預測投票最佳劇情片、最佳導演獎結果：《大濛》大贏家！
2025年第62屆金馬獎即將於 11/22（六）晚間頒獎典禮上公布得獎名單。Yahoo電影戲劇編輯部今年號召十位影評人共同看完四大獎入圍組（最佳劇情片、最佳導演、影帝、影后）電影作品，並以他們以專業角度為四獎做出預測性投票，一起來看看他們如何預測。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 12 小時前
金馬62典禮預告片釋出 群星高鐵車廂秀演技
台北市 / 綜合報導 第62屆金馬獎即將到來，官方日前也釋出今年頒獎典禮的預告影片。畫面中可以看到，一輛飛速前進的高鐵，與電影96分鐘的背景十分相似，車廂內還聚集了許多重量級明星，包含林依晨、張孝全、曾敬驊、藍葦華等人，全都是有入圍獎項的演員，可以說是眾星雲集，雖然影片只有短短30秒，但細節滿滿也受到粉絲好評，正式為金馬62揭開序幕。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
青龍獎／《徵人啟弒》橫掃6大獎！從影后到技術獎全包 成全場最風光
年度韓影盛事「第46屆青龍電影獎」19日晚間於首爾汝矣島 KBS Hall 盛大舉行，今年星光群聚、話題滿點。其中由朴贊郁執導的新作《徵人啟弒》成為本屆典禮最大贏家，一口氣囊括最佳作品、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、音樂獎與技術獎等多項大獎，氣勢全面壓過群雄。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
黃迪揚陷周轉困難！竟崩潰拿刀砍合夥人：與世界說再見
黃迪揚陷周轉困難！竟崩潰拿刀砍合夥人：與世界說再見EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬62／韓國影后裴斗娜首度來台！吃麵被認出來嚇一跳
金馬62／韓國影后裴斗娜首度來台！吃麵被認出來嚇一跳EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
任天堂經典電玩《薩爾達傳說》真人版電影來了！網讚劇照「有還原到」
任天堂經典電玩《薩爾達傳說》真人版電影來了！網讚劇照「有還原到」造咖 ・ 1 天前
「愛在畫中」身心障礙者創作 繪出理解隱性障礙
新北市社會局為響應2025年國際身心障礙者日活動主題「理解隱性障礙 消除誤解歧視」，18日舉辦第28屆「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展頒獎典禮，由副市長劉和然頒發獎牌給125名優秀的身心障礙畫作得獎者、2位「嚴選組」得獎者及6個績優參展單位，鼓勵他們藝術創作的熱情。自由時報 ・ 1 天前
臺灣奧斯卡參賽作品赴洛杉磯放映 與AWFF、美國電影中心合作 拓展北美宣傳
臺灣奧斯卡參賽作品赴洛杉磯放映 與AWFF、美國電影中心合作 拓展北美宣傳 【記者蔡富丞/綜合報導】為協助代 […]民眾日報 ・ 11 小時前
TGA 2025入圍名單遺珠之憾是誰？JRPG全軍覆沒引玩家熱議
遊戲界的年度盛事 The Game Awards 2025，入圍名單終於揭曉，再度引爆了全球玩家社群的討論。而活動創辦人 Geoff Keighley 也在社群上與玩家互動，發文詢問大家對本次入圍名單的看法，特別是「最大的遺珠之憾」以及「最令人驚喜的入圍者」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
優良電影劇本得獎名單揭曉！〈咱在監獄遇到鬼〉奪首獎
優良電影劇本得獎名單揭曉！〈咱在監獄遇到鬼〉奪首獎EBC東森娛樂 ・ 1 天前
從影40年首座小金人 湯姆克魯斯獲奧斯卡終身成就獎
本報綜合外電報導 影星湯姆克魯斯獲頒奧斯卡終身成就獎，終於在他長達40…中華日報 ・ 1 天前
歐洲電影獎入圍揭曉！《情感的價值》獲6項提名成最大贏家
挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value）在今年坎城影展獲得評審團大獎後，於昨晚（11/18）公布的第38屆歐洲電影獎入圍名單中再受高度關注，共取得六項提名，包括最佳影片、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角、最佳男主角及歐盟觀眾電影獎（LUX Audience Award），成為本屆入圍數最高的作品。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前