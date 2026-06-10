鄭琇月玉鐲消失「在身上找回」！女兒揭「爸喊1句」網驚：媽聽到了

娛樂中心／曾郁雅報導



資深台語歌手鄭琇月上月30日辭世，享壽69歲，沒想到家屬在處理後事期間，竟發現她生前長期佩戴、價值約400萬元的玉手鐲離奇失蹤，引發家屬焦急尋找。事件曝光後掀起外界關注，未料事隔數日竟出現戲劇性發展，警方最終在鄭琇月遺體上尋獲失而復得的手鐲，讓女兒何以奇坦言至今仍感到不可思議，直呼「彷彿看完一場魔術表演」，隨即更透露爸爸曾在找尋手鐲途中「喊話媽媽1句」，讓網友笑出來。





鄭琇月300萬玉鐲消失「在身上找回」！愛女揭「爸每天喊1句」網驚：媽媽聽到了

女兒何以奇一度透過社群發文求助，盼能尋回母親的重要遺物。（圖／翻攝自何以奇@臉書）





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何以奇日前透過社群發文求助，希望尋回母親生前珍愛的玉手鐲。她表示，母親離世後送往冰櫃安置前，家屬曾確認身上沒有貴重物品，之後父親發現手鐲不見，家人與葬儀社人員也曾再度前往確認，但多人共同查看後，仍未發現手鐲蹤影，她回憶，當時在館方人員帶領下進入冰櫃區，由於被提醒不要直接碰觸遺體，因此由館方及葬儀社人員代為檢查，而家屬則全程在旁確認。前後共有多雙眼睛反覆查看，得到的結論都是相同的結果，就是沒有看到手鐲，因此讓一家人更加困惑。





鄭琇月300萬玉鐲消失「在身上找回」！愛女揭「爸每天喊1句」網驚：媽媽聽到了

沒想到事件曝光後出現戲劇性轉折，警方最終竟在鄭琇月遺體上尋回失蹤手鐲。（圖／民視資料照）

何以奇透露，家屬起初並未選擇報警處理，父親最大的心願只是希望能找回手鐲，並無意追究責任。家人先透過詢問、等待及私下尋找方式處理，希望不要驚動太多人，但歷經近一週仍毫無進展，最終才決定透過社群公開求助，並向警方報案，沒想到就在事件曝光後，事情出現意想不到的轉折，何以奇8日更新最新進度，透露警方已順利尋回手鐲，而最令人震驚的是，手鐲竟是在母親身上被發現。她坦言，全家人至今仍百思不得其解，「中間到底發生了什麼事情，我們沒有答案，也不打算做任何揣測」。





鄭琇月300萬玉鐲消失「在身上找回」！愛女揭「爸每天喊1句」網驚：媽媽聽到了

有網友留言稱冥冥之中有力量幫忙，何以奇則笑曝父親每天都對媽媽喊話：「妳的手鐲妳要去找。」（圖／翻攝自何以奇@臉書）

何以奇貼文一公開，馬上就有不少關心事件網友、粉絲到場留言，其中就有網友感嘆：「真神奇！冥冥之中似乎有看不見的力量在幫忙」，釣出何以奇留言自爆：「我爸每天都跟我媽說，妳的手鐲妳要去找！」，讓不少粉絲被何以奇一家人幽默心境逗笑，也有網友笑出來：「 有靈有性，爸爸的話媽媽聽到了！」。









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