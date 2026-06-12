鄭男酒駕撞死23歲清潔員 台南國民法官一審判刑7年9月

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台南地院行政庭長楊書琴表示，「考量被告自己的陳述的家庭經濟狀況，其無酒後駕車前科，案發前確實有使用過代駕的紀錄，若服刑完畢後會再努力工作，再分期賠付給被害人家屬等情形，綜合上情，國民法官法庭對鄭姓被告判處有期徒刑7年9月。」

陳姓被害人家屬說，「沒有道歉，沒有賠償，態度惡劣，你知道我女兒、我女兒往生時多悽慘嗎？這個影片，只要是為人父母的人看到，一定那個心像千刀萬剮。」

事發當天，肇事的鄭姓男子酒後駕駛車輛追撞垃圾車，導致站在垃圾車後方的女清潔隊員身亡，一度還辯稱沒有開車，警方對他實施酒測，數值高達0.95，明顯超標。

台南地院一審判處鄭男7年9月，不過到庭聆判的陳女父母對此結果表示很難接受，仍無法原諒鄭男，全案可上訴。