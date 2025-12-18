鄭禎祥主持元旦總統府升旗典禮警衛計畫提報 確保任務萬全

記者葉軒瑜／綜合報導

憲兵指揮部指揮官鄭禎祥中將昨日主持「115年元旦總統府升旗典禮警衛計畫提報」會議，鄭指揮官表示，元旦升旗典禮警衛勤務是憲兵部隊每年初始的重大任務，在各級幹部落實訓練及嚴格要求下，官兵均能具備專業的執勤能力，而新興威脅與挑戰如無人機也與日俱增，所以經驗傳承與反制作為都要與時俱進。此外，藉歷年成功應處案例及違失態樣實施研討，協助各級幹部於任務執行前，檢視可能影響勤務的窒礙因素，並提出具體作為，以有效提升整體執勤效能。

鄭指揮官強調，確保國家重大活動、慶典安全是憲兵警衛勤務的核心目標，提醒各級幹部務必保持高度警覺與敏感度，並確實要求出勤人員熟稔執勤法源，嚴守依法行政原則，以確保警衛勤務安全無虞；同時，要求各級幹部藉由現地偵察、兵棋推演、先期監控及現地預演等時機，主動發掘潛藏危安因素，周延防範各項勤務罅隙，確保警衛勤務萬全。

憲指部指揮官鄭禎祥中將主持「115年元旦總統府升旗典禮警衛計畫提報」會議，藉歷年成功應處案例及違失態樣實施研討。（憲指部提供）