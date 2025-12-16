鄭禎祥主持年終工作研討會 精進訓練提升整體戰力

記者張雅淳／綜合報導

憲兵指揮部指揮官鄭禎祥中將昨日召開「114年年終工作研討會」，召集各處（組）長及所屬單位幹部與會。會中由各業務主管就114年施政成效及來年策進等事項提出報告，並進行綜合研討。鄭指揮官肯定各級幹部在戰訓本務戮力付出，期勉渠等深化「帶著敵情練兵」的觀念，確保各項政策如期、如質落實於基層，持續提升憲兵部隊整體戰力。

鄭指揮官指出，法務工作應秉持主動服務精神，針對個案應「走出去」協助並透由心輔機制共同關懷，以維護官兵身心與各項權益，使其能無後顧之憂、專注於各項任務。同時強調，人力成長是每位官兵共同的責任，除了思考如何開源招募管道外，各級幹部應健全領導統御，營造友善、優質的工作環境，讓每位官兵能安心服役、長留久用。此外，應持續加強性平教育與宣導，深化性別分際觀念，運用完善內部管理機制，確保官兵在尊重包容與性別友善的環境服役。

針對憲兵隊任務執行，鄭指揮官表示，情偵能力是憲兵隊執法的基礎，各隊應強化官兵專業職能，並熟稔營安條例等新修訂之相關法規，確保各項任（勤）務依法遂行。在教育訓練方面，鄭指揮官指出，訓練即戰力，各單位除應持續落實駐地訓練外，運用演訓時機結合戰術位置演練，以強化實戰化訓練成效。

最後，鄭指揮官期勉各級幹部，將此次會議共識轉化為具體行動，落實於基層各項工作，持續精進部隊戰力，齊心建構堅實的憲兵戰力，確保國家與人民安全。

憲兵指揮部指揮官鄭禎祥中將主持114年年終工作研討會，精進專業與訓練，持續提升整體戰力。（憲指部提供）