鄭禎祥主持研討會 強化整體應變效能

記者葉軒瑜／綜合報導

憲兵指揮部指揮官鄭禎祥中將於昨日主持「強化區域聯絡網路即時動態掌握暨應處具體作為」研討會議，召集各處（組）長及一級單位主官共同與會，會中由衛戍守備單位主官針對戰場情蒐、通報機制、應援計畫、專長訓練及督管機制等重點實施議題研討，藉以強化部隊整體應變效能。

鄭指揮官指出，為建構綿密聯絡網路，強化指管效能，要求各單位透由各項演訓時機驗證實況；另外在社會重大事件應處方面，特別要求各建制應變小組，應編實完訓，另確依標準作業模式完成各項整備，以具備全天候應處突發狀況能力。最後，鄭指揮官期勉各級應持續檢視相關作業流程，以實戰化訓練達成戰備整備之目標。

憲指部指揮官鄭禎祥中將主持「強化區域聯絡網路即時動態掌握暨應處具體作為」研討會議，強化部隊整體應變效能。（憲指部提供）