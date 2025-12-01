鄭禎祥主持軍官正規班座談 勉精進本職學能

記者葉軒瑜／綜合報導

憲兵指揮部指揮官鄭禎祥中將昨日主持憲兵訓練中心軍官正規班第129、130期開訓暨結訓座談，肯定正規班第129期全體學員訓期間表現順利完成各項測考，奠定軍官基本戰術素養，並期勉結訓學員歸建後，持續精進專業、發揮所學，為國軍建軍備戰注入新戰力。

鄭指揮官亦勉勵正規班第130期學員，應以「自我要求高於標準」為目標，確實掌握訓期核心課程，藉以強化本職學能與戰術素養，培養軍官必備的指揮管理能力。鄭指揮官指出，當前國軍面臨多重挑戰，憲兵更肩負軍、司法警察及特種警衛勤務，新一代軍官須貫徹「慎戰」態度，在每一門課程做好整備及磨練戰略思維，為未來挑戰奠定堅實基礎。

最後，鄭指揮官提醒全體學員，應秉持「慎獨」精神，以良好的品德與風範，作部隊表率，並在教官、幹部引導下，持續砥礪忠貞志節、梅荷精神，展現憲兵優良軍風。

<憲兵指揮部指揮官鄭禎祥中將主持憲兵訓練中心軍官正規班第129、130期開訓暨結訓座談，期勉學員持續精進專業、發揮所學。（憲指部提供）