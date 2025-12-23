鄭禎祥視導無人機訓場整建 提升作戰效能

記者張雅淳／綜合報導

憲兵指揮部指揮官鄭禎祥中將昨日至北部地區視導無人機訓場，實地了解單位整建規劃與課程設計，並觀摩無人機裝備性能及諸元，掌握現階段訓練成果與發展方向。鄭指揮官表示，因應現代戰爭型態快速演變，無人機已成為不對稱戰力的關鍵裝備，未來將依建軍規劃，陸續籌獲各型無人機，並同步完善訓練規範及作戰教則，朝「偵打一體、多層防禦」發展，全面提升衛戍作戰效能。

鄭指揮官進一步指出，無人機訓練應採循序漸進方式，除強化官兵基本操作與維保能力外，應逐步提升官兵多域操作技巧，並深化戰術運用及任務規劃能力，期勉單位持續不斷精進，以有效肆應未來作戰型態。

憲兵指揮部指揮官鄭禎祥中將至北部地區視導無人機訓場，了解整建規劃與課程設計。（憲指部提供）