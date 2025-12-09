鄭秀妍自曝私生活習慣！公開「不洗頭直接睡覺」真實原因

鄭秀妍9日出席代言記者會。劉耀勻攝

女星鄭秀妍（Jessica）今（9日）驚喜現身台北，為髮品代言出席記者會。久未與台灣媒體見面的她狀態亮眼，受訪時不時穿插中文回應，看得出中文依舊流暢，她更大方秀出新學的中文單字「小意思」，俏皮反應讓現場笑聲不斷。

Jessica分享此行已安排「必吃行程」，昨率先品嚐台灣火鍋。她笑說每次站在醬料區前都會「緊張」，因為每次調出的味道都不太一樣，但這次非常滿意，更開心透露：「昨天調得很好吃，有加陳醋！」小細節掀起現場熱烈討論。

談到女性最在意的落髮狀況，她立刻點頭表示「看到會很難過」，引發全場共鳴。不過 Jessica也自曝不是潔癖型的人，甚至透露小祕密：「有時候太累沒洗頭直接睡，隔天起來反而覺得髮質更好。」引來笑聲連連，直呼「應該很多女生懂我」。

至於工作近況，Jessica正全力準備全新巡迴演唱會，自認對細節要求高，因此這段期間忙碌又緊張，甚至睡不好。此外，她也期待有機會再度來台：「希望很快就能再回來，謝謝你們總是讓我感受到被愛、被歡迎，我迫不及待想再見到大家。」活動最後，她不忘向現場媒體送上溫暖祝福：「希望大家都有一個非常快樂的聖誕節。」

