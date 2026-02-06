鄭秀文化身夜總會女霸總 《夜王》攜手黃子華放話「男人皆可殺」

【緯來新聞網】港片《夜王》由票房天王黃子華與華語天后鄭秀文強強聯手演出，再加上實力派的王丹妮、廖子妤、謝君豪同台演出。黃子華透露一直很想和鄭秀文合作，鄭秀文也表示兩人很相似，一開機就默契十足，演來是火花四射。

鄭秀文在《夜王》扮演縱橫尖東夜總會的女霸總。（圖／華映提供）

《夜王》由香港首部破億電影《毒舌大狀》導演吳煒倫執導，鄭秀文在片中扮演縱橫尖東夜總會的女霸總，為了業績長紅，使出各種手段，電影正式預告中可以見到當年香港夜總會，美麗性感的小姐一字排開，各有手段，鄭秀文更是霸氣十足的說：「天下男人皆可殺！」



這也是鄭秀文出道以來首次嘗試的角色類型。導演吳煒倫表示在他眼中鄭秀文演什麼角色都會受到歡眾喜愛，「不只是她的演技好，她更擁有一份獨特的魅力。」導演也讚美鄭秀文的詮飾層次十足，「不但霸道演得好，一旦突然軟弱，又會讓人甘心為她遮風擋雨，Sammi姊就用這種魅力去詮釋夜總會裡的V姊，無人能及。」鄭秀文透露角色不是只有插著腰兇人，「還是有安排一些片段去詮釋她生活中面對旗下小姐或是愛人的狀態。」



黃子華在片中詮飾在歡場中討生活的夜總會管理者，是個人在江湖且重情重義之人，導演吳煒倫表示黃子華總是可以把市井之徒詮釋得很好看，「他扮演的歡哥身份卑微但內心強大，一直照顧著身邊的人，只要在乎的人受到欺負，他會幫你反擊到對方體無完膚，黃子華是我心中的不二人選。」吳煒倫表示《夜王》把觀眾最喜愛的兩位演員放在一起，一同進入了紙醉金迷的年代中，相信觀眾一定可以看得很享受。



至於黃子華及鄭秀文在《夜王》中，在東日夜總會裡帶領了一群美麗的鶯鶯鶯燕燕，除了觀眾熟知的王丹妮、廖子妤等人扮媽媽桑之外，劇組也花了很多時間找了許多漂亮的女演員來演出這班午夜麗人，「我們選角花了很長的時間，千挑萬選，大約是11挑1的比例來選擇，才組成了這班在《夜王》中亮相的美麗小姐群。」《夜王》將於3月13日在台上映。

廣告 廣告

黃子華（右）在《夜王》中飾演夜總會管理者。（圖／華映提供）

更多緯來新聞網報導

吳慷仁走過父喪瘦成竹竿 《但願人長久》與童年和解

阿信變身電影咖！遇到前輩只敢立正站好 遭劉若英無情白眼回敬