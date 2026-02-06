鄭秀文化身女霸總 搭檔黃子華紙醉金迷

記者王丹荷／綜合報導

票房天王黃子華與華語天后鄭秀文強強聯手，香港開年重量級電影《夜王》今公佈正式預告，由香港首部破億電影《毒舌大狀》導演吳煒倫執導，率領原班人馬全力打造。鄭秀文飾演縱橫尖東夜總會的女霸總，為了業績長紅，使出各種手段，也是她出道以來首次嘗試的角色類型。黃子華透露一直很想和鄭秀文合作，鄭秀文也表示2人很相似，一開機就默契十足，演來是火花四射。

預告中見到當年香港夜總會，美麗性感的小姐一字排開，各有手段，而夜場小姐要有特點，才能被客人記住；鄭秀文更是霸氣十足的說：「天下男人皆可殺！」吳煒倫表示，在他眼中鄭秀文演什麼角色都會受到歡眾喜愛，「不只是她的演技好，她更擁有1份獨特的魅力。」

廣告 廣告

吳煒倫也讚美鄭秀文的詮釋層次十足，「不但霸道演得好，一旦突然軟弱，又會讓人甘心為她遮風擋雨，Sammi姊就用這種魅力去詮釋夜總會裡的V姊，無人能及。」鄭秀文透露角色不是只有插著腰兇人，「還是有安排一些片段去詮釋她生活中面對旗下小姐或是愛人的狀態。」

黃子華表示與吳煒倫在《毒舌大狀》合作愉快，很早就同意會加入《夜王》的演出陣容，他笑說：「一拍完《毒舌大狀》，我們已經在討論下一部電影，導演想到夜總會的題材，我覺得很有趣，沒有問過要演什麼角色就同意演出。」

至於首次和鄭秀文合作，黃子華表示一直很想和她有正式的合作，「所以這回可說是願望成真了。」鄭秀文回憶2人之前曾共同演出電影《失戀急讓》，但當時沒有對手戲，「這次是真正私下認識他，我和他對工作都有那種一絲不苟的態度，演出前都為角色做了大量準備，對角色理解很深，所以我們一開機就很有默契，各自都成為片中人物時，就很有火花了。」

《夜王》描述昔日風光一時的東日夜總會被收購，在尖東打滾數十年的經理歡哥（黃子華 飾）面臨時代轉變的挑戰。公司新任CEO竟是歡哥狠辣的前妻V姐（鄭秀文 飾），強迫歡哥及眾女公關轉型，業績漸有起色。怎料背後原來是大財團的操控遊戲，東日隨時關燈不保。為了保住東日，歡哥及V姐強強聯手，誓要與眾女公關作最後反撲，稱霸尖東！電影3月13日在臺上映。

《夜王》鄭秀文（左）飾演縱橫尖東夜總會的女霸總。（華映娛樂提供）

《夜王》黃子華（右）飾演重情重義的夜總會管理者，左為楊偉倫。（華映娛樂提供）