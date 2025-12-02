鄭秀文心繫宏福苑災情 工作難抽身慚愧嘆：什麼都幫不到

港星鄭秀文。（圖／中時資料照）

香港宏福苑近日發生嚴重火災，造成至少151人罹難、上千人無家可歸，災情慘烈震驚社會。身為娛樂圈藝人的鄭秀文（Sammi）今（2）日在IG發文表示，自己雖心繫災情，但因拍攝工作無法抽身，感到非常難過與慚愧，「一股難以言喻的，壓在心頭，悶在心坎」。

鄭秀文在IG發文，提到自己的心境，談到這幾天，自己跟所有人一様都是沉重和傷痛。「在這座城市最水深火熱之時，帶著這股情緒，但必須履行從早到晚的拍攝工作」，鄭秀文提到在火災發生初期，她心中充滿無助與悲痛，眼見現場有許多熱心市民親自奔赴救災，送上關懷與幫助，她卻因忙於日以繼夜的拍攝工作，無法伸出援手，只能隔著螢幕或遠距感受災情，心裡充滿難過與自責，深切體會到自己無法即時貢獻力量的無力感。

在拍攝期間，她偶然間在網上看到教堂舉辦災民祈禱會的訊息，但拍攝時程緊湊，最初以為無法參與。隔天拍攝時，內心忐忑不安，一直希望拍攝可以快點完成，最後拍攝時間真的提早半小時收工，她立即跑去教堂，抵達教堂後，雖然出席人數很少，十幾個人坐在教堂中顯得疏落，但鄭秀文表示這些不重要，同心才是最重要的，「在一個多小時的祈禱會裏，我們同心禱告，在淚水中在祈禱中，把無助化成祈禱的力量。在心願紙上寫上我們對災民和消防醫護的祝禱。求天父垂聽我們卑微的禱告。醫治這座城破碎的心」。

祈禱結束後，她依然帶著沉重心情回到工作崗位，但在途中收到同場信徒的私訊，彼此分享感受，讓她感受到溫暖與支持。鄭秀文最後表示，儘管心情仍沉重，壓在胸口的烏雲難以散去，她會持續為災民、受傷與失去親人的人默念祝福，希望他們能找到重新站起來的力量，她期盼愛能成為力量，「不容易，期盼愛是力量，但願時間幫忙所有人療傷」。

