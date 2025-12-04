鄭秀文捲香港大火風波！正面回擊酸民質疑 不視禱告為廉價為恥

記者鄭尹翔／台北報導

香港新界大埔「宏福苑」社區於上月 26 日發生重大火警，造成超過 159 人罹難，不少藝人也在第一時間為受難者祈福。香港天后鄭秀文日前透露自己在拍攝空檔趕往教堂參加祈禱會，希望以祈禱為災民帶來力量，卻遭部分網友質疑「只會祈禱、不見捐款」，引發熱烈討論。她今（5）日再度發文，以長文澄清整起爭議，強調自己當天就已捐出港幣 100 萬元。

鄭秀文發文正面迎擊酸民質疑。（圖／翻攝自鄭秀文IG）

鄭秀文在先前的貼文中提到，火災發生時她正從事從早到晚的拍攝工作，看到許多市民自發到現場送物資、提供協助，讓她感到「難過又慚愧」，表示：「我卻在拍攝場裡什麼都幫不到。」當天她提早收工半小時，立刻前往教堂祈禱，「但願時間幫忙所有人療傷。」然而這段祈禱內容引來網路質疑，有人直言：「祈禱有什麼用？你捐錢了嗎？」

面對爭議，她今早坦承這幾天心情沉重，並在文中寫下：「除了祈禱，你（到底）有沒有捐錢？」這句質疑幾乎成為她這幾天最常看到的評論。她指出，災難發生後，她與多數民眾一樣，第一時間想到的是捐款，「災難之初，捐獻是我第一樣想到可以做的事情。」

為了避免外界持續誤解，她強調：「（我這刻必須很尷尬、很難堪地說出），於 28 號當天我是透過助手處理捐獻港幣一百萬。」捐款金額分別捐給香港紅十字會以及仁濟醫院。鄭秀文強調，這不是一個她會主動公開的事情，但如今為避免被無端指責，只能公開說明。

她也再次強調祈禱的價值：「祈禱（代禱）從來在我心裡，是帶有力量，並非虛無的寄託，是對天父的托付以及對別人的愛。」她認為祈禱與捐款同樣重要，「那是力量，是安慰，是愛。」文末更寫下：「為了『捐獻』寫這篇文，我感到抱歉，但希望大家不要再誤會。」強調「我不視禱告為廉價為恥」、「為別人代禱，甚至彼此手握著手一起祈禱，同悲同淚，那是力量。是安慰。是愛。」

