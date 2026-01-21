鄭秀文穿深V套裝氣勢登場！率眾美女重返夜總會風光

【緯來新聞網】天后鄭秀文與黃子華聯手演出全新電影《夜王》，由香港首部破億電影《毒舌大狀》導演吳煒倫執導，再加上王丹妮、廖子妤、謝君豪等卡司，電影聚焦香港90年代的夜總會風華，眾美女一字排開，吸引客人各出奇招，被封為開年最強喜劇作品。

鄭秀文（左）和黃子華飾演歡喜冤家。（圖／華映提供）

吳煒倫表示有演員問他「會不會想繼續拍《毒舌大狀》續集」？但他不想拍重複題材，「當時我們在《毒舌大狀》的慶功宴上，我看到現場好多人及更多的美女，突然靈光一閃，衝口而出表示不如拍個夜總會！沒想到大家都開心表示贊成」。



當思考拍攝內容，他提到八九十年代，香港尖東夜總會繁華璀燦，「但千禧之後，名店都陸續歇業，所有風光都成為過去。面對尖東夜生活文化的殞落，當年在尖東討生活打拼的人，前途茫茫卻回不了頭，他們要如何反應？這是我想拍《夜王》的第二個原因」。

王丹妮（中）率領《夜王》女公關們。（圖／華映提供）

黃子華與鄭秀文在片中扮演一對離了婚的歡喜冤家，率領一班性感美艷的公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱等美女各出奇招，豔光四射照尖東，眾佳麗比美之餘更大飆演技，再加上一群獵艷高手謝君豪、盧鎮業、何啟華、楊偉倫等各有手段。



《夜王》描述昔日風光一時的東日夜總會被收購，在尖東打滾數十年的經理「歡哥」黃子華面臨時代轉變的挑戰，公司新任CEO竟是前妻「V姐」鄭秀文，強迫歡哥及女公關轉型，業績漸有起色，但背後其實是大財團的操控遊戲。

