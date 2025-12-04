鄭秀文遭謾罵「大火沒捐款」 發千字文心酸吐真相

鄭秀文持續關心香港大火受災民眾。翻攝sammi_chengsauman IG

香港宏福苑日前發生重大火警，造成傷亡無數，各界紛紛出錢出力，盼災民度過難關，香港天后鄭秀文也持續在社群分享為災民與前線消防、醫護祈禱的貼文，卻遭部分網友質疑「只祈禱、不捐款」。對此，她今（4日）透過IG澄清，並表示上月28日已透過助理捐出港幣100萬港元（約新台幣400萬元）。

鄭秀文強調，捐款是自己第一時間就想到也做到的事，之所以一直沒有公開捐款細節，是因為對她而言，「捐獻完就作結」，不在意外界是否知悉或媒體有沒有報導，她在乎的是：「所有捐獻的款項，最終是否能妥善的被使用和分配到有需要的人。」

然而在她分享祈禱貼文後，卻不斷有留言，質疑她「除了祈禱還做了什麼」。她坦言，面對攻擊一度不知如何回應，但理解網友面對災難時的焦慮與情緒，因此決定說出事實，避免外界再誤會。鄭秀文深信祈禱並非空洞的寄託，而是力量與愛的象徵。她指出，日前拍戲拍攝行程一結束，便立即趕往祈禱會，眼眶含淚在心願紙上寫下對災民與前線人員的祝禱，「祈禱（代禱）對我來說，是向天父的托付，也是對別人的愛」。

鄭秀文認為，金錢固然重要，但並非唯一的關愛方式：「有時一個問候、一張溫暖有愛的圖片、充滿關懷的片語、一些暖心的勉勵，比金錢更可以撫慰破碎流離的心。」她不認為祈禱廉價，更視其為力量、安慰與愛：「彼此手握著手一起祈禱，同悲同淚。」最後，鄭秀文也祈願逝者安息、傷者康復、家屬獲得安慰，「我們所有人的心都破裂了，期盼所有人都能找回重新站起來、重新振作的力量」！



